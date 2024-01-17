Эксперт рассказал, как грамотно выбрать подержанный Ford Focus II

Иномарка с пробегом за полмиллиона? Полтора года назад это было вполне реально, а теперь к кроссоверам с таким бюджетом не подступишься... Но вот к седанам – вполне! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел несколько моделей, которые вполне можно рассматривать к покупке.

Одним из седанов (или хэтчбеков), которые при пробеге 200-250 тысяч км без особых проблем готовы пробежать еще тысяч сто, эксперт относит Ford Focus 2-го поколения. Переживший два рестайлинга бестселлер делали до 2011 года. Модель и впрямь удачная, но в разной степени – если иметь в виду различные сочетания мотора и коробки.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Ford Focus с оговорками можно относить к беспроигрышным вариантам. За 500 тысяч рублей доступны машины 2009-2011 годов «на ручке». С гидроавтоматом – или старше, или дороже. Автомат 4F27E (четыре ступени) эталонной надежностью не отличается, зато прост и недорог в ремонте.

Все бензиновые моторы достаточно живучие – 300-350 тысяч км ходят. Ранний 100-сильный 1.6 менее ломок и менее требователен, чем он же в поздней 115-сильной версии с ненадежным фазовращателем.

Механическая пятиступка IB5 прекрасна в союзе с младшими моторами, но с 1.8 (125 л.с.) ее синхронизаторы и шестерни часто не доживают до 150 тысяч км. С автоматом мотор 1.8 не сочетается и сам по себе довольно прихотлив, хоть и происходит от Мазды.

Базовый 1.4 (80 л.с.) хорош по надежности, но не лучший по ресурсу и динамике. Оптимальный выбор крутится вокруг 1.6 с «механикой». Все моторы массовые и хорошо изучены сервисами, равно как и весь Focus второго поколения.