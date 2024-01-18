Автоэксперт рассказал, можно ли покупать авто после ДТП

«Если машина была битая — ничего страшного, главное проверить, как она была отремонтирована и в каких условиях она эксплуатируется. Либо там помятое крыло на коленке выровняли и наложили кучу шпаклевки и покрасили валиком, это одно. А если крыло поменяно на новое и покрашено в специальной камере, то такую машину стоит брать», — пояснил автоэксперт.