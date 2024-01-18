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Автоэксперт Сажин: в покупке когда-то битого авто нет ничего страшного

Перед тем как покупать подержанный автомобиль, важно тщательно проверить его в автосервисе. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на автоэксперта Владимира Сажина.

Автоэксперт рассказал, можно ли покупать авто после ДТП
© РИА «Новости»

«Если машина была битая — ничего страшного, главное проверить, как она была отремонтирована и в каких условиях она эксплуатируется. Либо там помятое крыло на коленке выровняли и наложили кучу шпаклевки и покрасили валиком, это одно. А если крыло поменяно на новое и покрашено в специальной камере, то такую машину стоит брать», — пояснил автоэксперт.

По словам Сажина, необходимо чтобы в сервисе проверили геометрию кузова и компрессию двигателя. Если найдены проблемы, то лучше от покупки отказаться.

Кроме того, при осмотре автомобиля с пробегом стоит обратить внимание на подкапотное пространство. Если двигатель недавно мыли, скорее всего продавец хочет скрыть следы подтеков масла из-под прокладок. Замена этих запчастей может стоить очень дорого, предупредил специалист.

Автоэксперт
Владимир Сажин
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