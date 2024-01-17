Эксперт назвал 5 распространенных ошибок водителей зимой

Во время зимнего сезона автовладельцы вынуждены не только менять стиль вождения, но и свои привычки – приходится вставать раньше, чтобы отогреть машину. Эксперты рассказали, что категорически нельзя делать с автомобилем в мороз.

Во-первых, категорически запрещено использовать кипяток из чайника для «размораживания». Горячая вода растопит лед, но попадет на уплотнители и замок двери. В итоге может повредиться краска, кроме того, придется заменять уплотнители.

Во-вторых, не стоит долго крутить стартер, если машина не завелась сразу. Не исключено, что уже со второй попытки ДВС схватится, а потом двигатель заведется. Причем первые несколько минут желательно ехать на низких скоростях.

В-третьих, не нужно долго прогревать мотор до необходимой рабочей температуры, бывает, достаточно 3-5 минут, и можно садиться за руль и двигаться, не забывая о прогреве амортизатора, усилителя руля и масла.

В-четвертых, при минусовых температурах нельзя оставлять автомобиль с пустым баком топлива. В нем может образоваться конденсат, в итоге влага замерзнет, и в конечном итоге это затруднит работу бензонасоса.