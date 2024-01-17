BMW X7 vs Mercedes GLS vs Range Rover от Throttle House

На рынке роскошных внедорожников вместимостью до семи пассажиров в премиальном сегменте можно выделить три модели BMW X7, Mercedes GLS и Range Rover. Именно эти автомобили предлагают сочетание производительности, комфорта, технологий и стиля.

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Представители канадского You Tube канала Throttle House решили сравнить эти внедорожники по различным критериям и выпустили ролик.

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Габариты и грузовое пространство

Range Rover - 5054 мм/1880 мм/2057 мм;

Mercedes GLS – 5207мм/1850 мм/3075 мм, то есть, большее пространство для ног пассажиров;

BMW X7 – 5164 мм/ 1821 мм/2000 мм. Все представленные модели обладают внушительными габаритными размерами (длина/ высота/ колесная база):

Объем грузового пространства также зависит от модели и конфигурации сидений. У Range Rover меньше всего места за третьим рядом (362 литра), но больше всего за первым рядом (2560 литра). У Mercedes GLS больше места за третьим рядом (493 литра), но меньше за первым (2400 литра). BMW X7 занимает промежуточное положение: 365 литра за третьим рядом и 2560 литра за первым рядом.

Двигатель и производительность

Все три внедорожника оснащены различными вариантами двигателей, от гибридных до плагин-гибридных и V8. Во всех моделях используются последние. B ВMW X7 4,4-литровый твин-турбо V8 (S68) мощностью 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента в комплектации M60i. В Mercedes GLS 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 483 л.с. и крутящим моментом 700 Нм в комплектации GLS 580. Range Rover SE P530 использует модифицированный двигатель BMW N63 мощностью 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Интерьер и технологии

Качество и дизайн интерьера трех внедорожников внедорожников находятся на высшем уровне: премиальные материалы, элегантные детали и просторные салоны. Все они предлагают кожаную обивку, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев сидений второго ряда, складывающиеся с электроприводом сиденья третьего ряда, панорамные люки, четырехзонный автоматический климат-контроль и подсветку салона в качестве стандартного или дополнительного оборудования.

Кроме того, в качестве опции предлагаются такие функции, как массаж передних сидений, подогрев рулевого колеса, обогрев лобового стекла, дисплеи на подголовниках и развлекательные системы для пассажиров задних сидений.

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