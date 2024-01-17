BMW X7 vs Mercedes GLS vs Range Rover от Throttle House
На рынке роскошных внедорожников вместимостью до семи пассажиров в премиальном сегменте можно выделить три модели BMW X7, Mercedes GLS и Range Rover. Именно эти автомобили предлагают сочетание производительности, комфорта, технологий и стиля.
Представители канадского You Tube канала Throttle House решили сравнить эти внедорожники по различным критериям и выпустили ролик.
Габариты и грузовое пространство
- Range Rover - 5054 мм/1880 мм/2057 мм;
- Mercedes GLS – 5207мм/1850 мм/3075 мм, то есть, большее пространство для ног пассажиров;
- BMW X7 – 5164 мм/ 1821 мм/2000 мм.
Объем грузового пространства также зависит от модели и конфигурации сидений. У Range Rover меньше всего места за третьим рядом (362 литра), но больше всего за первым рядом (2560 литра). У Mercedes GLS больше места за третьим рядом (493 литра), но меньше за первым (2400 литра). BMW X7 занимает промежуточное положение: 365 литра за третьим рядом и 2560 литра за первым рядом.
Двигатель и производительность
Все три внедорожника оснащены различными вариантами двигателей, от гибридных до плагин-гибридных и V8. Во всех моделях используются последние. B ВMW X7 4,4-литровый твин-турбо V8 (S68) мощностью 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента в комплектации M60i. В Mercedes GLS 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 483 л.с. и крутящим моментом 700 Нм в комплектации GLS 580. Range Rover SE P530 использует модифицированный двигатель BMW N63 мощностью 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Интерьер и технологии
Качество и дизайн интерьера трех внедорожников внедорожников находятся на высшем уровне: премиальные материалы, элегантные детали и просторные салоны. Все они предлагают кожаную обивку, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев сидений второго ряда, складывающиеся с электроприводом сиденья третьего ряда, панорамные люки, четырехзонный автоматический климат-контроль и подсветку салона в качестве стандартного или дополнительного оборудования.
Кроме того, в качестве опции предлагаются такие функции, как массаж передних сидений, подогрев рулевого колеса, обогрев лобового стекла, дисплеи на подголовниках и развлекательные системы для пассажиров задних сидений.
Цены
Стоимость 2024 Range Rover SE P530 начинается от 130 400 долларов США. Стартовая цена 2024 BMW X7 M60i составляет 108 700 долларов США. Цена Mercedes-Benz GLS 580 2024 года составляет 112 000 долларов США.