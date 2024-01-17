Эксперт назвал запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла

«Если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 километров. В «сказочных» или оптимальных условиях это может быть 200 километров, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит», — сказал Колодочкин.