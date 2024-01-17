Тестирование Mitsubishi Pajero IV (NS) с пробегом: нет воде в салоне и даешь бензобак из Нижнего!

Mitsubishi Pajero четвертого поколения все еще привозят в Россию новыми, ведь выпуск для стран Азии и Океании прекратили только в 2022 году. Внедорожник уже 15 лет в производстве, но еще выглядит не так сильно устаревшим. А уж внедорожные качества этой модели сомнениям не подвергаются. Как же обстоят дела с надежностью у машин, повидавших соли и грязи? В этой части материала обсудим сюрпризы по кузову, салону и электрике, а во второй разберем по косточкам двигатели, трансмиссию и подвески «живой классики».

Техника

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Четвертое поколение Pajero (NS) визуально очень похоже на третье, что понятно –по сути, это его глубокий рестайлинг. Pajero IV все так же предлагали либо в пятидверном варианте на пять или семь мест, либо в трехдверном пятиместном варианте.

Кузов по-прежнему несущий, но с мощными лонжеронами пола. Геометрия и конструкция остались почти без изменений: колесная база та же, внутреннее пространство прежнее. Но пассивная безопасность была немного улучшена. Во всяком случае структура передней части несколько переработана: тут больше точек сварки и толще металл, в итоге жесткость кузова на кручение выросла. Кузов почти полностью стальной, однако в этом поколении в придачу к массивному обвесу из пластика, который типичен для модели, начиная со второго поколения, добавился алюминиевый капот.

Колеса.ру

С технической стороны ничего особенно не поменялось. Использован тот же полный привод с SuperSelect и блокировками, который прекрасно сочетается с пяти- и шестиступенчатыми автоматами. Установлены те же независимые подвески спереди и сзади. Выбор моторов достаточно широкий: это дизельные «четверки» на 2,8 (140 л.с.) и 3,2 литра (170 и 200 л.с.) и бензиновые V6 объемом 3,0, 3,5 и 3,8 литра (173-247 л.с.) На китайском рынке даже была версия с атмосферной рядной «четверкой» 2,4 и с непривычным для этой модели 3,0 V6 серии 6B31, а не 6G72, которую ставили для всех остальных стран.

Хронология

Октябрь 2006 года. Mitsubishi Pajero четвертого поколения представлен на Парижском автосалоне. Варианты исполнения – с пятиместным трехдверным кузовом и с пятидверным. Семь мест для длинного кузова предлагались для большинства рынков как опция.

Для основных рынков машина предлагалась с дизелем 3,2 4M41 мощностью 170 л.с. и с бензиновым мотором 3,8 6G75 (247 л.с.) Оба варианта могли комплектоваться как ручной коробкой, так и автоматической 5-ступенчатой V5A51 собственного производства. Для рынка Ближнего Востока и стран Азии были доступны и другие моторы: дизельный 2,8 4M40 125 л.с. и бензиновый 3,0 6G72 (173 л.с.).

Январь 2009 года. Бензиновый 3,0 6G72 заменили на 3,5 6G74 на 189 л.с.

Сентябрь 2011 года. Первый рестайлинг. Косметические изменения и новые комплектации. Дизель 3,2 получил вариант мощностью 200 л.с., бензиновый 3,8 тоже модернизирован, но отдача осталась прежней. Оба мотора стали соответствовать нормам Euro V. Задний самоблокирующийся дифференциал вошел в стандартную комплектацию.

Ноябрь 2014 года. Второй рестайлинг модели. Косметические изменения, новая передняя панель в салоне, сильно обновился список дополнительного оборудования. Вновь стал доступен мотор 3,0 6G72 для стран Азии.

Август 2019 года. Выход Final Edition, последней версии для Японии и Европы. Выпуск для остальных стран продолжился.

Март 2021 года. Заявлена остановка производства Pajero для Ближнего Востока, Азии, Южной Америки и Океании. Модельный год этих машин – 2022. Фактическая дата производства может быть даже более поздней.

Внешние панели

Внимательный осмотр Pajero просто необходим: Mitsubishi красит дорогие внедорожники немногим лучше, чем бюджетные модели. Уже после пяти лет эксплуатации найти жучки на наружных панелях можно, не присматриваясь, особенно если машина эксплуатируется в Москве или Петербурге. А у более старых экземпляров легко может не быть порогов и низов дверей, встречается коррозия на рамке лобового стекла, боковых и задних дверях, молдингах. Не стоит пренебрегать осмотром крыши, особенно если есть люк и рейлинги, и в районе спойлера. И внимательно смотрите в стык металла и пластика на крыльях и на задней двери.

Колеса.ру

На пятидверных машинах типичное место коррозии – задняя арка. В месте прилегания двери скапливается влага, и кромка арки загнивает. У трехдверок такой проблемы нет, зато часть крыла за дверью сильно пескоструится.

Рамку лобового у машин старше десяти лет нужно осматривать не только сверху, где остаются сколы над стеклом, но и по боковым стойкам, и в углублении под молдингом. Попадаются машины, где рамка негерметична, потому что она банально сгнила. Кстати, швы крыши, упрятанные в короба, вспучиваются – в водоотводящем коробе крыши обычно полно грязи, зимой все это замерзает и повреждает краску.

Колеса.ру

В целом, даже наличие жуков и ржавая «калитка» – не приговор кузову, но цена работ будет солидной, а качественное устранение потребует донорских запчастей. Ну и сильно запущенные внешне экземпляры почти наверняка имеют много внутренних сюрпризов.

Снизу

Даже если внешне машина на первый взгляд неплоха, то осмотреть снизу ее нужно обязательно, причем на подъемнике. Ведь уже на пятилетних Pajero в порогах могут быть дыры, особенно если автомобиль ввозили откуда-то из Эмиратов, а эксплуатировали в Москве.

Архитектура кузова подразумевает «вывернутый» порог – когда пол выше уровня силовых элементов. В таком варианте страдает от коррозии и ударов в первую очередь сам порог и его усилитель как наиболее низко расположенные части машины. Да еще с внутренней стороны на пороге имеются латки-усилители, швы которых не загерметизированы, а заглушки в усилителе порога часто теряются. Вваренные между лонжероном и усилителем порога кронштейны, на которые подвешивается подножка, ржавеют в первую очередь и часто служат катализатором проблем в этой зоне.

Колеса.ру

Вторая стадия болезни – коррозия усилителя порога. Это такая штука из толстого металла с круглыми окнами: когда порог отгнивает, ее становится видно с двух сторон. Впрочем, замена всего этого еще сравнительно бюджетна и не очень сложна.

Хуже, когда начинают подгнивать лонжероны пола, поскольку конструктивно это скорее рама, приваренная снизу к кузову. Коррозия лонжеронов даже в начальной стадии, по швам и стыку с усилителем порога – уже верный признак того, что ремонт будет масштабным, со снятием полов и расшивкой соединений.

Полы в основном подгнивают изнутри из-за протечек лобового стекла или внедорожных покатушек по глубокой воде. Коррозия полов над топливным баком обычно сильнее, чем на остальной части днища, поэтому обратите внимание, делали ли антикор в этой зоне. Попутно сгнивают и углы колесных арок. В этом случае уже есть смысл задуматься, нужна ли вам такая машина. Такие дефекты уже точно не устранить бюджетно, и надолго ремонта может не хватить.

В колесных арках коррозия обычно не выглядит фатальной, но толстый металл лонжеронов и силовых элементов в нижней части арок обычно имеет глубокие повреждения от коррозии, и идеально его не восстановить. Качественная зачистка продлит агонию, но сколько продержится покрытие – большой вопрос.

Сама наружная кромка арки неплохо прикрыта пластиком, и если вовремя менять штатный резиновый уплотнитель, то туда почти не попадает песок. А наиболее проблемный элемент – усилитель пластикового расширителя: он, как и усилители бамперов, сделан из дешевой стали и окрашен очень слабо. Благо деталь эта сменная. Усилители бамперов тоже легко меняются, а в первую очередь ржавеет задний, который с завода просто помазан грунтом.

Крылья снаружи будут в хорошем состоянии, если пластик не снимали совсем, но качественно мыли машину. Либо после снятия пластика меняли крепеж на новый и делали все аккуратно и на совесть. А вот внутренняя кромка арки может подгнивать, поскольку она не сплошная, а с креплениями пластика. Вдобавок переднее крыло гниет изнутри в зоне контакта с порогом из-за скапливающейся за локером грязи.

Внутри кузова в первую очередь обращайте внимание на то, есть ли влага на коврах и в нише багажного отсека и корродируют ли кронштейны сидений. Источников воды может быть много, но в любом случае, если это не последствия недавней химчистки, такая машина доставит немало хлопот как по части кузова, так и по части электрики. Самое печальное – если вода в салоне появляется из-за коррозии рамки лобового стекла, крыши или креплений релингов либо плохого уплотнения задней двери. Через слабые уплотнения боковых дверей и молдингов стекол влага тоже попадает на полы, но в меньшем объеме. Неисправный люк – беда Pajero, слив тут легко забивается, а уплотнения не очень удачные.

Колеса.ру

В общем, рекомендации по покупке стандартные: внимательнейший осмотр со всех сторон и на подъемнике при хорошем освещении. Впрочем, если вы покупаете Pajero в регионе, где зимой нет соли, а летом мало дождей, то кузов может пребывать и в отличном состоянии, в том числе и снизу. Но таких экземпляров немного, да и цены на них, понятное дело, кусаются.

Оборудование кузова

Качество деталей кузова, увы, плавает. В лучшие годы крепеж был надежнее, пластик мягче, а хром не облезал годами. На относительно свежие машины нареканий больше, но по мелочи. В целом это все еще японская сборка, к тому же Pajero изначально крепкий и живучий. Большинство владельцев не сталкивается с неожиданными поломками. Среди типичных жалоб – выгорающие фары, даже не линзованные. Отражатели желтят, и затираются они тоже хорошо.

Задние фонари хрупкие: для обычной легковушки это не проблема, но на внедорожнике неприятно. Стекла мягкие, а камни в них, особенно в лобовое, летят регулярно. Трапеция дворников люфтит к пробегу в 200 тысяч. Накладки порогов отходят и собирают под собой грязь, провоцируя коррозию. Уплотнения дверей крайне нежные, и при малейшем нарушении вода из дверей идет в салон. А после первого рестайлинга грязи в двери попадает много, поскольку качество молдингов стекла снизилось.

Колеса.ру

Уплотнения задней двери средненькие, но сказывается еще и качество петель – они проседают при пробегах за полторы сотни тысяч. Замки подмерзают, причем больше у новых машин, у них же часто просто закисают личинки. Подклинивание замка зажигания часто встречается уже на машинах 2015-2016 годов выпуска. Вибрации зеркал – признак скорее суровой внедорожной эксплуатации и наличия под капотом почти грузового дизеля. А вот то, что зеркальные элементы трескаются зимой – скорее, заводская недоработка.

Слабоватые ограничители дверей типичны для «японцев», но их можно перебрать с сухарями от Калины (знаю, читателей всегда радуют запчасти ВАЗ в иномарке) или поставить от Lexus GS позапрошлого поколения. И те, и другие попрочнее. Стальной топливный бак корродирует и течет, благо есть тюнинговые алюминиевые из Нижнего Новгорода, как и пластиковые китайские. Большую часть проблем с пластиком и неравномерными зазорами можно списать на внедорожную эксплуатацию – Pajero не та машина, которую покупают, чтобы ездить только по асфальту. Но все же он сделан слишком парадным, чтобы переносить такие покатушки вообще без последствий.

Салон

У Pajero вполне приятный салон, и материалы неплохие, почти сравнимые с европейскими машинами. Да вот беда: передняя панель болтается так, что на грунтовых дорогах кажется, что ее вот-вот оторвет. Опытные «паджероводы» даже разработали технику укрепления с установкой металлических уголков-усилителей и стяжкой частей панели на хомуты. Самые дотошные обтягивают стыки маделином и проклеивают. После второго рестайлинга панель сделали прочнее, ее уже усиливают редко. Операция эта не только трудозатратная, но и изрядно травмирует компоненты, так сломанные защелки дефлекторов после переборок – дело обычное.

Колеса.ру

Обшивки дверей, кстати, тоже скрипят при диагональных вывешиваниях и при сильной тряске, так что их тоже порой проклеивают. Обычно все мероприятия такого рода проводятся после установки дополнительной шумоизоляции – изначально машина не самая тихая, а после проклейки полов и арок бряцанье передней панели и дверных карт начинает раздражать владельцев.

Еще из мелких неприятностей стоит отметить отдскульную подсветку на лампочках. После десятка лет эксплуатации их приходится менять, часто с попутными повреждениями панелей.

Самые неприятные моменты связаны с работой климатической системы. Вообще, Pajero достаточно теплый и хорошо приспособлен к эксплуатации даже в Сибири, за что его там и любят. Но с пробегом проявляются сразу несколько нюансов. Шланги на заднюю печку салона и задний кондиционер сгнивают после пяти лет эксплуатации. Хорошо, что комплекты металлопластика и гибкой подводки делают готовые «болт-он». Радиатор передней печки у дизельных машин почему-то частенько загрязняется – видимо, антифриз замасливается. Некоторые специализированные сервисы даже предлагают процедуру промывки и обезжиривания.

Колеса.ру

По износу салона сложно делать обобщения, однако опыт показывает, что при пробегах за 250 тысяч и нормальной загородной эксплуатации тканевый салон сохраняется на отлично при условии регулярных химчисток. У экземпляров «на коже» замятости боковой части подушки водительского сиденья к такому пробегу уже сложно устранить – проминается боковой валик. На руле износ заметен по изменению фактуры, но даже на четверти миллиона километров он вполне живой.

Накладки рычагов обычно изнашиваются минимально. Затертости кнопок почти отсутствуют, у них изначально простая фактура. Обычно только царапается серебрянка на накладке центральной консоли у рычага АКП и блока управления стеклоподъемниками. В остальном все зависит от аккуратности хозяина. У некоторых машин с небольшими пробегами состояние салона такое, будто там возили овощи на рынок, а иные Pajero первых годов выпуска и по сей день показательно-парадные.

Электрика

По электрической части Pajero почти не доставляет хлопот, даже возрастные машины с явно внедорожной эксплуатацией. Страдают в основном генераторы, вентиляторы радиаторов, гофра водительской и задней дверей и некоторые элементы проводки двигателей и к раздатке. Тут два места под аккумуляторы, и даже тоненькая проводка салона сделана хорошо, благо ее и производит не сам автопроизводитель, а специализированное подразделение Mitsubishi Еlectric. Pajero последних лет выпуска почему-то собирают больше жалоб на подключения дверей и под капотом, а сервисы жалуются, что проводка и разъемы стали проще и нежнее. Впрочем, каких-то серьезных проблем с ними нет.

Промежуточный итог

Pajero недаром популярен за Уралом и в южных регионах – там его кузов держится молодцом. Минимум соли на дорогах и сухой климат – это то, что ему нужно. А вот в Северо-Западном регионе кузов не корродирует только у тех, кто обслуживает его фанатично, регулярно делает антикор и хранит в теплом гараже. А еще Pajero вполне подойдет тем, кто просто не обращает внимания на такие мелочи, как отсутствующие пороги и коррозия, ведь на скорость и внедорожные качества это особенно не влияет. Остальные проблемы с интерьером и экстерьером мелкие, хоть и не без обидных проколов с салоном. А как обстоят дела с двигателями и трансмиссиями у Pajero IV? Надежен ли знаменитый SuperSelect, хороши ли дизели и стоят ли бензиновые моторы повышенных расходов на топливо? Об этом поговорим во второй части материала о модели.