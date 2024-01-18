Группа "Ренессанс страхование" поделилась статистикой угонов в России

Частота обращений по причине угона по итогам 2023 года снизилась в 2 раза. Наибольший интерес злоумышленники проявляли к моделям Hyundai, Kia и Mercedes-Benz. Об этом "Российской газете" рассказали в группе "Ренессанс страхование".

© Российская газета

Согласно статистике МВД, число угонов в 2023 году снизилось на 22,9%. Еще с 2021 года наблюдается четкий тренд падения случаев правонарушений, когда их число упало на 8,4%.

По данным группы "Ренессанс страхование",частота угонов и краж автотранспорта в России за 2023 год снизилась в 2 раза по сравнению с 2022 годом (с 0,04 до 0,02%). Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать в июле, а пики активности угонщиков пришлись на сентябрь и октябрь 2023 года.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Hyundai (частота угонов авто этой марки 0,07%, а например, по Москве - 0,09%). На втором месте по популярности у преступников оказались автомобили Kia. На третьем месте - Mercedes-Benz представительского класса (частота угонов 0,07%).

"Наша статистика, в отличие от данных МВД, учитывает только автомобили, застрахованные по каско - это в основном новые автомобили и машины с относительно небольшим сроком эксплуатации. Целью злоумышленников не всегда становится перепродажа, зачастую машину забирают с целью последующего разбора и продажи б/у запчастей", - комментирует вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.