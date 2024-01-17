Глава ГИБДД разъяснил порядок регистрации ТС при смене прописки

– Статья 8 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» обязывает владельца транспортного средства обратиться в подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства, в том числе, в связи с изменением адреса регистрации по месту жительства. Обращаться вы можете в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции.



В соответствии с Административным регламентом МВД России предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств, утвержденным приказом МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950, подать заявление на предоставление соответствующей государственной услуги можно, в частности, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а затем прийти в оговоренное время для получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства. Представлять транспортное средство на осмотр нет необходимости.