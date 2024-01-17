От «полуторки» до ГАЗели. История ГАЗа за почти 100 лет

В прошлом году заводской музей ГАЗ открылся после глобальной реконструкции. Площадь увеличилась почти в два раза – до 5000 м2. Добавились новые экспонаты. Все объекты расставили свободнее и сгруппировали по историческим периодам и назначению. Появилась интерактивная составляющая: цифровые проекции, сенсорные экраны, аудиоточки, анимация.

В музее собраны больше 40 моделей – от серийных до прототипов, сделанных в единственном экземпляре.

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Посмотрим на самые интересные и легендарные, которые выпустил Горьковский автозавод за без малого век.

За рулем

ГАЗ-АА – первый автомобиль, выпущенный в Нижнем Новгороде. Грузовики начали сходить с конвейера 1 января 1932 года. Сначала они назывались НАЗ-АА, а имя ГАЗ появилось в 1933 году. В 1938 году выпустили модернизированную версию ГАЗ-ММ. Этот автомобиль прошел всю войну и помогал восстанавливать страну из руин. До 1950 года выпустили больше 800 тысяч «полуторок».

За рулем

ГАЗ-А – первая легковая модель Горьковского автозавода. Фактически это лицензионный Ford Model A. С 1932 по 1936 годы выпустили почти 42 тысячи автомобилей. В 1936 году ему на смену пришел легковой автомобиль следующего поколения — ГАЗ-М1.

За рулем

Трёхосный ГАЗ-ААА – не только первая самостоятельная модель завода, но и первый автомобиль повышенной проходимости. Хотя реальная эксплуатация показала, что увеличение числа осей – не самое эффективное средство для штурма бездорожья. Производили машину с 1934 года и за девять лет собрали больше 37 тысяч «трехосок».

За рулем

Первая легковая послевоенная модель стала для завода во многом революционной. «Победа» – это первый в СССР автомобиль с несущим кузовом. Производство стартовало в 1946 году. В 1955-м появилась модернизированная версия ГАЗ-М20В, которую выпускали до 1958 года. Всего собрали почти 250 тысяч «Побед».

За рулем

В 1950 году в линейке ГАЗа появилась вторая легковая модель. Представительский ГАЗ-12 ЗИМ тоже получил много интересных технических решений. Например, вместо традиционного сцепления установили гидромуфту, сглаживающую рывки при переключениях передач. На стоянке машину нужно было обязательно оставлять на ручнике (а не на передаче), иначе автомобиль мог укатиться! За девять лет собрали 21,5 тысячи автомобилей – отличный показатель для модели такого класса.

За рулем

Микролитражку ГАЗ-18 разрабатывали в первую очередь для инвалидов. Автомобиль был готов в 1958 году. На нем стоял оригинальный двигатель объемом 620 см3 и мощностью 18 л.с. — половинка от мотора Москвич-402. Коробка передач — трехступенчатая гидромеханика. Передняя и задние подвески – независимые. Таких автомобилей выпустили всего два, после чего проект закрыли.

За рулем

Первая серия ГАЗ-21 со звездой на решетке радиатора выпускалась с 1956 по 1958 год. Сначала машины оснащали нижневальным двигателем от «Победы». Затем на смену пришел более современный мотор ГАЗ-21.

На новый седан планировали устанавливать автомат. Но с трехступенчатой гидромеханикой собрали около 700 автомобилей.

Вторая серия выпускалась с 1958 по 1962 год.

Самой массовой стала третья серия – с решеткой «китовый ус» и без фигурки оленя на капоте.

Выпуск 21-й продолжался до 1970 года, когда ее сменила Волга ГАЗ-24. За все время собрали 638 тысяч автомобилей.

За рулем

Отдельная страница истории ГАЗа - автомобили повышенной проходимости. Одним из легендарных внедорожников стал ГАЗ-67, появившийся в разгар войны в 1943 году. Он получил прозвище «Иван Виллис». Хотя с Виллисом ГАЗ-67 почти ничего общего не имел. Это была оригинальная модель.

Появившийся в 1953 году ГАЗ-69 выпускали на ГАЗе до 1956 года, а потом передали на завод в Ульяновск. С него и началась история ульяновских внедорожников. Выпуск «козликов» завершили в 1973 году, когда на смену пришел новый внедорожник УАЗ-469.

За рулем

Новое поколение Волги спроектировали в 1987 году, а к серии подготовили к 1992-му. Семейство включало как упрощенный ГАЗ-3104 (не путать с прототипом 1997 года) с рядной «четверкой», так и «люксовый» ГАЗ-3105 с полным приводом и двигателем V8 мощностью 170 л.с.

Но средств для постановки новых моделей на конвейер заводу не хватило.

За рулем

Наладить серийный выпуск новой Волги помешала и другая модель. В начале 90-х у ГАЗа хватало сил лишь на одну из двух новых моделей. Завод выбрал ГАЗель. И выбрал правильно: ГАЗель не только спасла завод, но и помогла выжить всей стране.