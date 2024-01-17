Эксперты составили рейтинг самых надежных автомашин в 2023 году

Автомобили японских марок Toyota и Lexus продолжают пользоваться репутацией самых надежных машин на мировом рынке. Такие данные содержатся в отчете американского издания Consumer Reports. Эксперты опросили более 330 000 владельцев автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2023 год.

© ПроКроссовер.ру

В ходе опроса каждого участника просили вспомнить техническую проблему, с которой он столкнулся за последний год. Полученные результаты были разделены на 20 категорий, при этом каждой марке и модели был присвоен индивидуальный рейтинг надежности из 100 баллов, в зависимости от количества и характера выявленных проблем.

В результате марка Lexus заняла престижное первое место, набрав 79 баллов из 100, на втором месте оказалась Toyota, которой принадлежит бренд Lexus, с 76 баллами, а на третьем — Mini, британская марка, входящая в состав BMW. Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW и Kia также вошли в десятку самых беспроблемных марок. По данным Consumer Reports, рейтинг самых надежных моделей автомобилей выглядит следующим образом: