Как победить всех чемпионов: раллисты против кольцевиков

Вопрос кто круче — раллисты или кольцевики — столь же вечный, как противостояние боксёров и каратистов. И если бойцы выясняют отношения в октагоне смешанных единоборств, то пилотов для этого приглашают на Гонку Чемпионов. Это дуэли на параллельных дорожках между сильнейшими автоспортсменами из разных гоночных миров — от картинга и формул до дрифта и ралли. А чтобы условия заездов уравнивали мастеров разных дисциплин, они должны быть в одинаковой степени непривычными для всех. Чистый лёд, длинный шип, трёхмерная трасса и передний привод — достаточно необычное сочетание, чтобы озадачить любого пилота. Кроме тех, кто уже здесь гонял.

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Помните злую, но правдивую шутку: как купить квартиру за 10 миллионов рублей с доходом 30 тысяч рублей? Ответ: никак. Аналогичное высказывание справедливо и для вопроса как победить в Гонке Чемпионов без опыта участия в ней. Если ты не выступал тут хотя бы несколько раз, то за подиум бороться не будешь. Слишком уникальны условия ледового автодрома, расположенного на полигоне АвтоВАЗа (организатора мероприятия) в тольяттинской Сосновке. Ближайший подробный трек есть только в Швеции, где проводится мировая Race of Champions.

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Специалист по любым видам гонок найдёт здесь для себя что-то знакомое, но ещё больше ему предстоит узнать и увидеть впервые. Заезд на 4,5-миллиметровом шипе похож на другую реальность с альтернативной физикой. Подробно обо всём, что касается управления такими Вестами на льду, я рассказывал в прошлогоднем материале. А сейчас интересно узнать, профессионалы какой из гоночных дисциплин наиболее быстры в непривычных для себя условиях.

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

В заявочном листе 16 участников, из которых абсолютно все — признанные мастера в своём гоночном деле. Это шоссейно-кольцевые гонки, классическое ралли, ралли-рейды, дрифт, кросс, ледовые гонки, картинг. Но шестеро из них ни разу не участвовали в Гонке Чемпионов, а четверо — наоборот, неоднократные победители. Удастся ли кому-то из новичков выйти из группы в плей-офф (топ-8 лучших пилотов) и сразиться на равных с завсегдатаями сосновской трассы? И если это произойдёт, то благодаря каким специфическим навыкам?

LADA Sport ROSNEFT

Нововведение этого года — переход на отечественные шины. Опытные участники рассказали, что они немного медленнее привычных Pirelli, но «преворазников» впечатляло практически асфальтовое сцепление этих «гвоздей» с ледовым покрытием, в которое им было так сложно поверить вначале. Второй проблемой новичков стала необходимость тотального слома инстинктов — чтобы оставаться на намеченной траектории, ни в коем случае нельзя отпускать газ или корректировать занос рулём. Силу техники управления «руль внутрь, газ в пол» я на собственном комбинезоне хорошо ощутил ещё год назад.

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

Второй сюрприз этого года — проведение финальной дуэли за первое место (и только её) на рейдовых Lada Niva Sport T2 вместо привычных Вест. Идея была классной: короткая база, полный привод и другие шины требовали иной техники управления — и всё это в условиях отсутствия тренировок пилотов на этой технике! Неудивительно, что темп, который показали гонщики на Нивах, был примерно на 4 секунды медленнее, у тех же пилотов на Вестах.

Но вскоре подвела техника — созданные изначально для другой дисциплины и недостаточно обкатанные на льду машины не выдержали условий Сосновки, что повлияло ход финала. Из-за неисправности трансмиссии чёрной Нивы судьба трофея в итоге решилась в единственном заезде на Вестах, а не в битве до двух побед на Нивах, как было задумано изначально.

При этом победителя Владимира Шешенина и его соперника Дмитрия Брагина на финише разделила всего одна тысячная секунды! И теперь самое интересное. Кроме них в полуфиналы вышли Михаил Митяев и Кирилл Ладыгин. То есть вся полуфинальная четвёрка — именно та, что много гоняла и побеждала здесь раньше. Чуть раньше, в одной восьмой заездов на выбывание с ними не смогла справиться наиболее быстрая молодёжь, прорвавшаяся из группового отбора: Егор Санин (ралли-кросс, кольцо), картингисты-кольцевики Максим Туриев и Иван Чубаров и кольцевик-кроссмен Михаил Симонов.

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

LADA Sport ROSNEFT

Выходит, опыт снова одолел молодость! Впрочем, тот же Егор Санин просто «неудачно» попал на Кирилла Ладыгина. Ведь чтобы в течение дня регулярно побеждать соперников, необходимо было показывать время быстрее 2:38,000 — и это удавалось немногим. А ведь именно Егор Санин единственный из «молодёжи» делал это неоднократно, но просто попал в четвертьфинале на сверхстабильного и супербыстрого Ладыгина. Да ещё и провёл ту схватку на полторы секунды хуже себя самого.

Почему тогда не Ладыгин чемпион, раз он так быстр? Ещё одно «неудачное» совпадение — ему в полуфинале достался Дмитрий Брагин, который как раз в том заезде установил лучшее время дня, 2:37,420 (если не считать проезд в самом начале по более «быстрому» нетронутому льду его подопечного Симонова). Но почему же не рекордсмен Брагин тогда чемпион? Потому что он уступил Шешенину ту самую тысячную, не сумев в финальном заезде выехать из 2:38,000, хотя один из немногих делал это из раза в раз в предыдущих попытках. Превратности олимпийской системы.

LADA Sport ROSNEFT

Из новичков лучшим стал кольцевик и симрейсер Александр Смоляр. Он рассказал, что поначалу новички получали помощь от опытных наставников, выделенных организаторами гонки из числа соперников. Но кто будет выдавать конкуренту все гоночные секреты? Поэтому, ухватив от коллеги лишь самую базу, дальше Александр уже сам наблюдал за соперниками — вплоть до запоминания звука двигателя в конкретных поворотах и попыток потом повторить обороты в этой же точке трассы.

В результате ему удалось в одном из заездов выкатить потрясающие для первого визита в Сосновку 2:38,376. Достойное время, чтобы побеждать в не только в группе, но и в плей-офф. К слову, времена Брагина и Шешенина в схватке за первое место были всего на две «десятки» быстрее! Вот только смог бы Смоляр повторить свой результат так же, как это из заезда в заезд делал тот же Ладыгин? Будет интересно посмотреть на его прогресс с учётом полученного опыта уже следующем году.

LADA Sport ROSNEFT

Остальные чемпионы, приехавшие в Сосновку впервые, были менее успешны. Особенно интересно было интересно наблюдать за стремительным (эффект низкой базы), но всё равно недостаточным для выхода из группы прогрессом дрифтера Дамира Идиятулина. Ведь он впервые управлял передним приводом в формате автоспорта, да и даже по дорогам ездил на машинах такой компоновки всего несколько раз! При этом он отлично знаком со льдом, так как выигрывал главный чемпионат страны по зимнему дрифту WDB в Красноярске. Но оказалось, что та же самая замороженная вода, но под другими колёсами — совсем другая история!

LADA Sport ROSNEFT

Не хватило времени на «вкат» и раллистам: Денису Ростилову из «классики» и Сергею Вязовичу из грузовых ралли-рейдов. Почему-то не получилось в Сосновке и у супер-быстрого в кольце и кроссе Рустама Фатхутдинова, который на тренировках исполнил переворот на крышу (ну а как же в ледовых гонках без этого?), а затем проиграл все отборочные дуэли. Говорит ли это о том, что кто-то из участников недостаточно быстр?

Ни в коем случае. Свой высокий статус они уже доказали — в противном случае просто не были бы приглашены на соревнование. Просто все пилоты по-разному адаптируются к новым дисциплинам. И ещё немало зависит от удачи. А именно: от того, на кого попадёшь в группе и в финалах системы на вылет, от жребия при выборе автомобиля и дорожки (внешняя или внутренняя чуть отличаются в плане старта) и от ошибок соперников.

LADA Sport ROSNEFT

Поскольку немало заездов в 26 Гонке Чемпионов заканчивались финишем с разрывом менее секунды, результат какого-то количества дуэлей можно списать на волю случая. В гонках с такой плотностью результатов и такой вариативностью состава в групповом и плей-офф этапах редко бывает один бесспорный и абсолютный лидер — для этого одному пилоту надо выигрывать всё и с большим запасом. Но чемпионы на то и чемпионы, чтобы не давать друг другу расслабляться, борясь за десятые, сотые, тысячные доли секунды. Мастера из разных дисциплин и разных возрастов бьются на равных, а исход зачастую сложно предположить до последнего поворот.