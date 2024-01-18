Эксперт " За рулем" опроверг мифы про ненадежность китайских автомобилей

- Пока нет никаких достоверных статистических данных о том, что китайские машины ломаются на морозе чаще или как-то особенно. Да, как у всех садятся аккумуляторы. Бывает, подтекает масло из-за задубения прокладок и сальников, а также замерзания системы вентиляции картера. Замерзают замки дверей. Не у всех эффективно работают отопитель и подогревы.



Но подчеркну – подобные проблемы в предыдущие годы сопутствовали автомобилям всех марок, если мы говорим о новых или почти новых, в возрасте до 2-3 лет, автомобилях. Дальше по мере старения большее значение обычно имеет состояние данного конкретного экземпляра, его ухоженность, а не марка или модель.



«Китайцы», может быть, имеют больше сенсорных экранов, чем мы привыкли – а такие экраны неизбежно хуже работают на морозе. Но современные европейские или корейские машины тоже все «дигитальные» – просто их сегодня мы почти не видим.