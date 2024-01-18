Цены на трехлетние премиум-автомобили выросли почти в два раза за год

Цены на трехлетние премиум-автомобили в России выросли почти в два раза за год
Премиальные автомобили европейских брендов официально больше не продаются в России. Их поставляют в нашу страну по схеме параллельного импорта. Из-за сложностей с логистикой, утильсбора и таможенных пошлин новые автомобили стоят дорого. Вслед за новыми подорожали и трехлетние премиальные автомобили. Портал 110км.ru провел исследование и выяснил насколько подорожали самые ходовые трехлетние модели большой немецкой тройки — Audi, BMW и Mercedes-Benz.
Журналисты издания решили сравнить цены на трехлетние автомобили в 2020 году и на январь 2023 года, также с ценами машин 2021 года выпуска по состоянию на январь 2024 года. Так, популярный трехлетний премиум-седан Audi A6 год назад стоил 3,96 млн рублей. Сейчас же трехлетний Audi A6 стоит уже 5,3 млн рублей. Цена выросла на 34%.
еще больше за год подорожали трехлетние автомобили BMW 5-series. Если в январе 2023 года трехлетка стоила 4,04 млн рублей, то теперь уже 6,54 млн рублей. Рост составил 62%. Больше всего подорожали за год трехлетние автомобили Mercedes-Benz E-Class. Если год назад трехлетняя машина стоила 3,79 млн рублей, то сейчас — 6,58 млн рублей. Трехлетние автомобили Mercedes-Benz E-Class подорожали на 73%.