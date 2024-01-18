Эксперт рассказал, как и где лучше покупать автомобиль

Покупать автомобиль следует у официального дилера. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по коммуникациям ГК «Автодом» Анну Уткину . По ее словам, это гарантирует юридическую чистоту сделки.

«Стоит обратить внимание на объективные оценки автодилера и обратиться в дилерский центр, чей профессионализм признан независимыми источниками. Например, такими как ИКС — «Индекс клиентского сервиса» от «Авто.ру». Он оценивает качество продаваемых автомобилей, полноту и профессиональность консультаций сотрудников дилерского центра и ряд других критериев, важных для автовладельца», — отметила эксперт.

До этого стало известно, что декабрь 2023 года по объему продаж новых автомобилей в России стал рекордным месяцем за последние два года. В декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что в 2,1 раза больше, чем в том же месяце 2022-го. До этого результат месячных продаж был выше только в декабре 2021 года, когда в России было реализовано 133,6 тыс. новых легковых машин.