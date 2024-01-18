Автоэксперт объяснил, какие вещи опасно оставлять в салоне машины в мороз

"В сильные морозы стоит особенно внимательно следить за вещами, которые остаются в машине на ночь. Температура в салоне задубевшего автомобиля довольно быстро приближается к температуре улицы, поэтому просто представить, что происходит с предметами внутри машины.



Не забывайте пакеты с продуктами из магазина, забирайте все недопитое и недоеденное, храните документы, гаджеты и даже автомобильные щетки дома.



Все мы помним из школьного курса физики, что жидкости в мороз превращаются в лед и расширяются. Поэтому любая упаковка может лопнуть, потрескаться или даже взорваться. Это может быть тетрапак, стеклянная или пластиковая тара. Конечно, если вы забудете наполовину выпитую бутылочку воды в пластике, то ничего страшного не произойдет - просто утром обнаружите кусок льда вместо воды. А вот с полными бутылками жидкости, домашними соленьями в стекле, вином, бытовой химией может случиться более неприятный сюрприз.



Особенно важно не оставлять зимой газированные напитки в салоне. Объем газа под воздействием холода будет увеличиваться, что может привести к взрыву емкости. За ночь все, что вылилось, замерзнет в салоне или багажнике автомобиля. Поэтому уборка для автовладельца станет довольно трудоемким делом. Тоже самое касается и любых аэрозолей. С ними также лучше не рисковать и забирать флакончики в тепло.



Любая техника будет страдать от длительного воздействия отрицательных температур, если вы оставите ее в замерзшей машине. Не забывайте смартфоны, ноутбуки, планшеты. Батареи этих устройств не только быстро разряжаются на морозе, но и срок их службы уменьшается. Могут окислиться внутренние контакты из-за конденсата, который образуется из-за перепада температур.



Автомобильные щетки, оттаявшие во время движения авто, могут задубеть и покрыться льдом в салоне или багажнике машины. После морозной ночи уборка такой щеткой может быть менее эффективной, поэтому лучше периодически забирать и просушивать этот атрибут дома", - отмечает специалист.