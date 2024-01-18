Предсказана "война скидок" на автомобильном рынке

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о том, что автомобильный рынок РФ на 50% состоит из моделей китайских брендов. По его словам, переизбыток машин на рынке приведет к "войне скидок" и к банкротству дилеров.

Сейчас в России представлено около 60 китайских брендов. Если планы китайских брендов не будут скорректированы, то на рынке в 2024 году окажутся "лишними" около 500 тысяч машин (с учетом оптимистичного сценария РОАД).

В 2023 году китайские компании открыли в России 2107 дилерских центров. Как отмечает Подщеколдин, некоторые закрытые ДЦ возобновили свою работу под китайскими марками.

Он также добавляет, что сегменте автомобилей, которые стоят 2 млн, сейчас переизбыток машин. Это не "уронит" цены, но будет стимулировать дилеров предоставлять скидки, чтобы распродавать свои стоки.