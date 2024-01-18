Штудировать многостраничные приказы МВД и административный кодекс большинству из нас некогда, а порой еще и скучно. Гораздо проще принять на веру то, что мы когда-то и где-то слышали краем уха, добавив щепотку личного водительского опыта. Примерно так и рождаются мифы о работе ДПС, которые отнимают много времени и нервов при встрече с инспектором.

Миф 1. Инспектор не имеет права останавливать только для проверки документов

В административном регламенте ГИБДД, который регулировал деятельность сотрудников дорожной службы на протяжении шести лет, начиная с 2017 года, не было четко прописано, может ли инспектор останавливать водителя только для проверки документов. Поэтому многие водители сочли, что такого права у сотрудника ДПС нет – нужна какая-то более веская причина.

На самом деле: в 2023 году на смену административному регламенту пришел приказ МВД №264, в котором были уточнены неоднозначные формулировки. Согласно п. 47.3 раздела «Остановка транспортного средства», инспектор вправе остановить машину для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.

Миф 2. Инспектор обязан показать документы о проведении рейда

Для некоторых водителей слова «рейд» и «облава» являются почти синонимами, поэтому во время остановки они сразу же занимают оборонительную позицию. Автомобилисты начинают требовать от инспектора не просто назвать причину остановки, но также предоставить им документы, подтверждающие проведение спецмероприятия. Однако такая попытка продемонстрировать свою юридическую подкованность дает ровно противоположный эффект.

На самом деле: инспекторы ГИБДД не обязаны раскрывать водителям цели так называемых оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ). То же самое касается приказа начальника управления ГИБДД о проведении спецмероприятия. Согласно п. 20 раздела «Общие положения» в приказе МВД № 264, инспектор не обязан на месте предоставлять водителю документы, «содержащие информацию ограниченного распространения», которые стали основанием для остановки автомобиля. Документы о проведении рейда как раз относятся к этой категории. При этом никто не ограничивает ваше право ознакомиться с такими документами в подразделении ГИБДД или в отделении полиции.

Другое дело, если внешность водителя или марка его авто по описанию совпадают с ориентировкой на преступника. В этом случае сотрудник полиции обязан инициировать процедуру досмотра автомобиля и объяснить водителю основания для ее проведения.

Миф 3. Рейды ГИБДД нужны для повышения показателей

Причины этого мифа произрастают из твердой уверенности некоторых водителей в том, что остановка во время рейда ничем хорошим им не грозит. «Опять галочки зарабатывают», – думают они, проезжая мимо группы патрульных экипажей.

На самом деле: если вы – добропорядочный водитель, который умеет общаться с представителями власти на равных, но без панибратства, опасаться вам нечего. А еще важно понимать, что на российских дорогах и так достаточно нарушителей. Показатели у инспекторов будут в любом случае, поэтому специально «открывать сезон охоты», вместо того чтобы вести работу в штатном режиме, им просто незачем. Кстати, частота оперативно-профилактических мероприятий напрямую зависит от статистики нарушений ПДД и уровня аварийности на дорогах. Так что чем аккуратнее будем ездить мы, тем меньше рейдов будут проводить инспекторы.

Миф 4. Инспектор вправе даже вскрыть обшивку авто во время досмотра

Такое убеждение бытует среди водителей, которые считают, что инспекторам вообще все можно – тем более, когда речь идет о досмотре.

На самом деле: само понятие «досмотр» означает обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности. Поднять запаску или отодвинуть назад сиденье в данном случае не запрещается. А вот если сотрудник ДПС задумал разобрать ваш автомобиль по винтикам, сделать это собственноручно у него не получится. Такая процедура называется обыском, и проводить ее должна уже следственно-оперативная группа при наличии соответствующего ордера.

Миф 5. Инспектор должен носить форму, если он при исполнении

Многие водители думают, что сотрудник ДПС, который ведет патрулирование, обязательно должен быть одет в служебную форму, а передвигаться – исключительно на автомобиле с включенной «мигалкой». Все потому, что останавливают автомобили на дороге именно такие полицейские.

На самом деле: инспектор может носить на службе обычную одежду, но при этом передвигаться он должен на служебном авто. В данном случае со вступлением в силу нового приказа МВД №264 ничего не изменилось – инспекторам и раньше было разрешено вести так называемое скрытое патрулирование (см. п.32 раздела «Наблюдение за дорожным движением). Его суть заключается в том, что инспектор ГИБДД в штатском следит за дорожным движением и с помощью техники фиксирует нарушения ПДД (например, непропуск пешехода, разворот через сплошную, выезд на встречку и т.д.). Полученную информацию он передает ближайшему патрульному экипажу ДПС. Так что ловить и оформлять такого нарушителя будут уже «люди в форме».

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С.Грибоедова:

Что делать, если я вижу, что инспектор нарушает мои права?