Эксперты рассказали, как найти б/у авто по самой выгодной цене

Для этого нужно выбрать модель авто, год выпуска, пробег, а также регионы РФ, где покупатель готов смотреть автомобиль, и ввести данные в сервис «Автокод». Например, если человек ищет «Ладу Гранту», сервис «Автокод» покажет, что в данный момент в Москве и Питере «Гранту» можно купить за 180 тыс. рублей, в Казани – от 230 тыс. рублей, а в Уфе не дешевле 255 тыс. рублей.

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«Автокод» собирает объявления о продаже авто со всех досок в разделе «Поиск авто», сравнивает цены и показывает пользователю в каком регионе выгодно купить интересующий его автомобиль. Пользоваться сервисом бесплатно можно в течение 3 дней.

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При просмотре объявлений пользователи могут задать до 10 регионов. «Поиск авто» покажет расширенную аналитику по ценам на авто по России и интересующим регионам. Эта аналитика поможет понять, какова среднерыночная стоимость ТС в стране и регионах, а также сравнить цены на интересующую модель и решить, где выгоднее купить б/у автомобиль – в своем или другом регионе.

АвтоКод

– Пользователи имеют для ориентира три цены: цены в объявлениях, среднюю стоимость по РФ и среднюю стоимость по региону, – говорит руководитель проектов «Автокод» Антон Милов. – Допустим, покупатель из Екатеринбурга хочет купить KIA Rio не старше 5 лет с АКПП и пробегом до 150 тыс. км.

АвтоКод

– Когда пользователь заходит в аналитику по объявлениям, он видит, что в среднем по России KIA Rio стоит от 885 тыс. рублей, – добавляет Милов. – Перед тем, как получить выборку объявлений через «Поиск авто», пользователь задает фильтры – регионы и видит, что Rio в Челябинской области в среднем доступны почти за 854,9 тыс. рублей, в Свердловской области – за 830 тыс. рублей, а в Пермском крае – за 855,7 тыс. рублей. Соответственно, он сделает для себя вывод: нужно изучить предложения в Свердловской области, там интересующее его авто продается дешевле.

Цены рассчитываются при помощи алгоритма, который руководствуется количеством и стоимостью автомобилей, продаваемых в регионе на момент подбора авто. Информация берется из базы данных сервиса «Поиск авто» – всех объявлений, полученных из интернета. Алгоритм фильтрует выбросы – удаляет из расчета машины с явно высокими или низкими ценами и/или пробегами.

– Например, если человек хочет купить «Тойоту Камри» 2016 года с пробегом 130 тыс. км, алгоритм берет все ТС этого года и строит по ним определенную функцию. С помощью пробега на этой функции вычисляется конкретное значение. Наш алгоритм по всему множеству строит тренд – усредненную линию стоимости и показывает, сколько сейчас стоит этот автомобиль в регионе, – поясняет Антон Милов.

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Стоит отметить, что алгоритм оперирует не всеми возможными характеристиками. Например, какая-то машина может быть ухоженной, с дополнительными опциями и стоить дороже, чем по рынку. Другая машина может быть после такси, нескольких ДТП и продаваться ниже рынка.

– Иногда низкая цена означает, что автомобиль проблемный, нужно тщательно проверить его историю. Не всегда стоит гнаться за низкой стоимостью, возможно, в дальнейшем дешевый автомобиль потребует серьезных финансовых вложений, – считает автоподборщик Игорь Шагапов.

Также среднерыночная стоимость в регионе не рассчитывается для редких, битых и новых автомобилей. Например, если в Республике Саха нет ни одного «Майбаха», то и данных по средней региональной цене тоже не будет. Соответственно, сервис не покажет, дешевле или дороже средней по рынку цене продается интересующий автомобиль.