$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Обновлён кроссовер Hyundai Bayon, который так и не стал хитом продаж

Паркетнику подправили внешность и улучшили оснащение. Про технику производитель еще не рассказал – скорее всего, ее реформы не затронули.

Краткий обзор обновленного кроссовера Hyundai Bayon
© Колеса.ру

Компактный кросс Hyundai Bayon на базе хэтча i20 дебютировал в 2021 году. Изначально паркетник был заявлен в качестве модели, созданной специально для Европы, хотя затем он все же появился и в других регионах (например, пятидверка доступна в Египте и Казахстане). По данным самой компании, минувший год Bayon закончил в Старом Свете в «плюсе», однако хитом продаж он так и не стал: реализовано 27 793 единиц (+36%). Для сравнения, Toyota Yaris Cross и Peugeot 2008 лишь только в одном октябре там разошлись тиражом свыше 15 000 экземпляров каждый. Плановый рестайлинг вряд ли приблизит «корейца» к европейским бестселлерам, но новых клиентов он все же может привлечь.

Колеса.ру

Пятидверке переделали переднюю часть: Hyundai Bayon обрел иные бампер и радиаторную решетку, а между светодиодными полосками ходовых огней появилась дополнительная светящаяся же линия – как у других свежих моделей марки (среди них – Kona, Accent/Verna и Sonata). Задний бампер тоже заменили, плюс кроссу достались диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые). Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

Салон в целом прежний, разве что вместо обычных лампочек внутри установили светодиодные. Уже в базе Hyundai Bayon теперь имеет мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (прежде был 8-дюймовый экран), вдобавок карты навигатора могут обновляться «по воздуху». Как и раньше, за доплату предусмотрена виртуальная приборка (те же 10,25 дюйма). В зависимости от комплектации в списке оборудования еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, улучшенный адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон.

Про технику в релизе нет ни слова, при этом «старосветские» СМИ считают, что ее реформы не коснулись. Дорестайлинговый Hyundai Bayon европейцам доступен с бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.2 MPI (84 л.с.) и турботройкой 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), кросс с литровым движком также может быть «мягким гибридом» (для младшего варианта 48-вольтовый «довесок» – опция, старший его имеет изначально). Коробки (в зависимости от версии) – шестиступенчатая механика, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или 6iMT (педаль сцепления работает «по проводам»). Привод в любом случае только передний.

Колеса.ру

Цены обновленного Hyundai Bayon пока не объявлены, как и сроки старта продаж. Прежний паркетник в Германии, например, сейчас стоит от 21 115 евро.

Отметим, российские дилеры давно организовали «параллельные» поставки Bayon, так что рестайлинговый кросс до нас тоже, вероятно, доберется.

Автоэксперт
Peugeot 2008
Toyota Yaris
Hyundai
Toyota
Peugeot
Hyundai
Главное из автомира
Больше новостей
Колеса.ру: главные новости