Часть россиян предупредили о необходимости заменить водительские права

«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Армению, в Азербайджан, в Белоруссию) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — пояснил он.