Краткий обзор Geely Emgrand нового поколения и первые впечатления

"Российская газета" протестировала седан Geely Emgrand нового поколения и по традиции рассказывает о пяти плюсах и минусах этой модели, которая имеет отличное соотношение цены и качества и является серьезным конкурентом Lada Vesta, BAIC U5 Plus, Changan Eado Plus и Omoda S5.

Плюсы

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Модный дизайн и практичный форм-фактор

В актив этой новинки можно смело записать яркую и современную внешность. За счет характерного рисунка "гриля", зауженной светодиодной оптики и модных колесных дисков модель безошибочно идентифицируется как представитель семейства Geely. Характерный изгиб радиаторной решетки, как и у старших моделей, отсылает еще и к машинам дочерней компании Volvo. Силуэт же - классический, с покатой крышей и длинным капотом.

Палитра окраски кузова модная и небанальная. Помимо базового белого цвета, предусмотрено пять "металликов" - от серо-голубого и сине-лазурного до бежевого и темно-синего.

Что касается внешних габаритов, при длине 4638 мм и колесной базе 2650 мм и относительно небольшой ширине (1822 мм) китайский седан идеологически близок некогда популярным у нас народным Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Наконец, за счет внушительного заднего свеса в Emgrand удалось выкроить вместительный багажник на 500 литров, причем задний диван можно сложить по частям в почти ровный пол и серьезно увеличить объем отсека. В топовой комплектации Flagship доступна функция бесконтактного открывания багажника.

Ставка на надежность конструкции и агрегатов

На китайском рынке и в Беларуси седан Emgrand предлагается помимо механической коробки с вариатором или роботизированной коробкой передач, однако для России помимо базовой 5-ступенчатой "механики" предложен выносливый 6-диапазонный "автомат". Да и двигатель - не какая-нибудь "черная лошадка" с непредсказуемым ресурсом, а результат доработки китайскими инженерами надежного "атмосферника" Mitsubishi Orion.

Вне зависимости от типа трансмиссии с 1,5-литрового мотора снято 122 л.с., и он с легкостью переваривает 92-ой бензин. На приемистость, характерную для машин с турбоаграгатами, рассчитывать не приходится.

Нельзя сбрасывать со счетов также и технологии пассивной безопасности. Жесткость кузова на кручение заявлена на отметке 20 000 Нм/град, что способствует не только защите экипажа, но и вибро- и акустическому комфорту, управляемости и долговечности.

Хорошая управляемость

Сотрудничество с инженерами Volvo дорогого стоит. Отсюда проистекает такой важный козырь, как грамотно настроенное шасси, к слову, ведущее родство от драйверского кроссовера Geely Coolray. Здесь грамотно настроен в меру острый и информативный руль. Хотя через меню можно варьировать настройки привода (Eco, Comfort, Sport), на рулевое управление с электроусилителем эти предустановки не распространятся.

Тем не менее, заявлено изменение усилия на руле в зависимости от скорости движения. Проще говоря, на трассе "баранка" заметно тяжелеет. Подвеска же откалибрована с прицелом на комфорт, ходовая успешно отфильтровывает неровности разного калибра. На ямах и "лежачих" полицейских подвеску не пробивает. Одним словом, в плане управляемости, перед нами типичный семейный автомобиль с хорошо настроенными ходовой и рулевым управлением. Наконец, по меркам класса здесь в целом добротная шумоизоляция, что заметно как в городских условиях, так и на трассе.

Приятный интерьер

Не отнять у Emgrand также и добротно отделанного салона. По компоновке его элементов имеем сдержанный стиль и лаконичность, как у шведских, чешских и немецких "легковушек". Кресла с в меру мягким наполнителем удобны. Руль регулируется по наклону и вылету. Сзади у дивана тоже развитый профиль и достаточный для комфортной посадки наклон спинки. На "галерке" есть также пара дефлекторов вентиляции, а в старших комплектациях также и силовой USB-разъем.

Что касается инструментария водителя, цифровая 12,3-дюймовая "приборка", даром что не настраиваемая, симпатична и информативна, с крупными индикаторами скорости и полезными подсказками борткомпьютера. Центральный тачскрин находится в поле зрения водителя и может быть как на 8, так и на 12,3 дюйма. Здесь практически столь же четкая и яркая графика, как в старших моделях. Камера заднего вида имеет активные траекторные подсказки, есть и задние парктроники, так что парковаться - одно удовольствие. А еще - управлять климатом вы можете с помощью физических кнопок - куда удобнее, чем у ряда "одноклассников", где для этого нужно "заныривать" в глубины "мультимедийки".

Щедрое оснащение, хорошие цены

Geely Emgrand является на сегодня одним из самых доступных седанов на российском рынке. Уже в базовом оснащении Standard за 1 999 990 рублей присутствуют две фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, мониторинг давления в шинах, кондиционер, электростеклоподъемники, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином и парой динамиков.

В старших же комплектациях можно рассчитывать на 12,3-дюймовый дисплей медиасистемы, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, два дополнительных динамика, задний "парктроник", однозонный климат, бесключевой доступ, функцию дистанционного запуска двигателя, подогрев кожаного руля и ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, камеру заднего вида, круиз-контроль, боковые подушки безопасности и многое другое. За самый навороченный вариант с "автоматом" сегодня просят 2 479 990 рублей, что не кажется завышенной ценой с учетом заложенных опций.

Минусы

Не самая лучшая эргономика

Если вы человек высокого роста, у вас могут возникнуть претензии к эргономике салона. Прежде всего, водителю обеспечена по-спортивному низкая и плотная посадка, а ведь по дорожным повадкам Emgrand - это спокойный семейный седан. Из-за выступающего центрального тоннеля и развитых валиков боковой поддержки кресел сидишь почти как в гоночном кокпите. Впрочем, такой настрой "а-ля спорт" может понравиться молодым водителям. Но что скажут люди постарше или, скажем, водители такси, которые будут проводить за рулем ежедневно по многу часов?

Пространства на втором ряду, что называется, впритык - и перед коленями, и над головой, и это при том, что колесная база по меркам класса - внушительная: 2650 мм. Есть претензии и к проработке "зимнего пакета". Например, трехступенчатый подогрев передних сидений недостаточно мощный, а теплой можно сделать лишь подушку, но не спинку. Лобовое стекло же подогревается в старших комплектациях лишь в зоне покоя стеклоочистителей. Вряд ли такое решение обрадует жителей холодных регионов нашей страны.

Бюджетные решения

Моментов, где разработчики Emgrand сэкономили, немало. Например, опциональная система бесключевого доступа с единственной кнопкой на ручке водительской двери. Над логотипом Geely предусмотрена ниша под фронтальную камеру, но в российские комплектации она не входит. Есть претензии и к проработке элементов кузова. Например, нижние кромки дверей прикрывают пороги, но должной защиты последних от грязи не обеспечивается. А значит, вы будете пачкать одежду при высадке и посадке.

Что касается дивана, минусом является то, что здесь не предусмотрен откидной подлокотник даже в топовом исполнении - и не облокотиться, и стакан с напитками не приткнешь: ниши в дверях отформованы под бутылки и термосы.

Есть претензия и к компоновке багажного отделения - здесь отсутствует ручка с внутренней стороны створки и очень узкий проем между отсеком и салоном. Широкие длинномеры просунуть в эту прорезь не получится. Огромные петли багажника не только крадут объем, но и выглядят не слишком симпатично, поскольку не прикрыты пластиком. Также багажник начисто лишен каких-то "умных" решений - крепежей, сеток, возможностей трансформировать элементы фальшпола.

Посредственная динамика

Сделав ставку на надежность агрегатов, маркетологи пожертвовали динамикой разгона. На бумаге версия с "автоматом" ускоряется до "сотни" за 12,6 секунды, но по факту "сотня" достигается медленнее - примерно за 13-14 секунд. По современным меркам и с учетом динамичной внешности "китайца" это мало. Да и вариант с "механикой" не будет панацеей - ускорение до "сотни" заявлено на уровне 12,9 секунды. Единственный выход для активных владельцев Emgrand с "автоматом" - регулярно задействовать ездовой режим Sport. Однако при таком раскладе будет неизбежно расти расход топлива, который в режиме Eco может порадовать потреблением порядка 9 л/100 км в городском цикле.

В любом случае, тихоходность Emgrand для нашего рынка вдвойне обидна с учетом качественной настройки шасси и существования в моторной линейке для КНР 1,5-литрового турбомотора Volvo, знакомого по Coolray. С другой стороны, надежность агрегатной связки - это сильнейший козырь.

Проблемы загородной эксплуатации

Geely Emgrand - это классический городской семейный седан. Так что при съезде с асфальта уровень комфорта будет уже не столь высок. Подвеска справится с дорожными неровностями, но большие кузовные свесы и явно городской клиренс 150 мм (а под аэродинамическими щитками им вовсе 130 мм) серьезно ухудшают геометрическую проходимость, особенно, когда в салоне несколько человек, и упругие элементы подвески, что называется, просаживаются.

Кроме того, топливные и тормозные провода проходят снаружи, пусть и в нише, которая частично их закрывает. На ухабистых дорогах механизмы могут повредиться. Наконец, в заводском оснащении нет пыльника картера двигателя. А значит стоит, как минимум, озаботиться установкой дополнительной защиты силового агрегата.

Огрехи адаптации

Если ознакомиться с отзывами реальных владельцев Emgrand нового поколения, можно наткнуться на жалобы на коррозию, причем не кузова, а элементов трапеции стеклоочистителя, к которым крепятся поводки "дворников". По словам владельцев, металл не "дружит" с реагентами, которыми щедро поливают дороги в российских мегаполисах. Весь кузов, кроме крыши, при этом оцинкованный.