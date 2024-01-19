Эксперт "За рулем" рассказал 6 способов, как безопасно выехать из сугроба

1. Не буксуйте попусту

Пробуксовка помогает разве что при штурме подъема, когда под колесами тонкий лед: шина расплавит его и зацепится за асфальт. Так делают водители фур на скользких коротких подъемах.

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В остальных случаях вращающееся колесо плавит снег, и он превращается в мокрый лед – более скользкое покрытие придумать сложно.

Вместо буксования на переднеприводном автомобиле лучше покрутить рулем. Возможно, в каком-то положении колеса зацепятся и вытянут автомобиль. Если у машины задний привод, колеса ставьте «прямо» – так сопротивление меньше и выехать проще.

2. Используйте раскачку

На автомобиле с «автоматом» придется поочередно включать режимы D и R. На механике можно использовать другой способ.

Колеса находятся в лунке. При движение вперед и назад автомобиль приподнимается, пытаясь из нее выбраться. Если в этом момент выжать сцепление, он откатится назад. Таким образом, включая и выключая сцепление, можно заставить автомобиль раскачиваться. Если попасть в ритм, амплитуда будет расти – и машина выскочит из снежного плена.

3. Попросите помощи

Обычно двоим мужчинам под силу вытолкать из снега даже большой автомобиль. Если, конечно, тот не сидит на днище. А чтобы помощники не повредили кузовные панели и светотехнику, опустите стекла и попросите их взяться за стойки – так не только безопаснее, но и проще выталкивать.

А чтобы избежать этой ситуации, лучше с вечера накатать колею, поездив вперед и назад. К тому же двигатель и трансмиссия прогреты и легко переносят нагрузки.

4. Возите лопату

Только не маленькую складную и не большую снеговую. Маленькой копать долго и неудобно. А снеговая в слежавшемся снегу может легко сломаться. Лучше всего подойдет штыковая или совковая лопата (желательно из нержавейки) с укороченным черенком.

Зимой стоит возить небольшой (3-4 кг) мешочек с песком или мраморной крошкой. Подсыпав содержимое под буксующее колесо (желательно и под второе для верности), сильно увеличим шансы на спасение.

5. Приспустите шины

При снижении давления до 1,0-1,2 бара увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью. Соответственно, повышается проходимость. Еще больше стравливать воздух из колеса не стоит – есть риск повредить шины при езде.

Но как только выберетесь из труднопроходимых мест, сразу поднимите давление в покрышках до рекомендуемого. А до того, как решите спускать шины, обязательно проверьте работоспособность компрессора.

За рулем

Повысить сцепление колес со скользкой поверхностью поможет трапик, который подкладывают под буксующее колесо. Вместо трапиков можно использовать коврики из автомобиля и даже грубую ткань вроде брезента.

6. Используйте спецсредства

Из снежного плена уверенно вывезут цепи на колесах. Но у них есть серьезный недостаток. Цепи надо установить до того, как колесо утонуло в снегу. Поднимать уже застрявшую машину домкратом проблематично. Кроме того, цепи занимают много места в багажнике.

За рулем

Но есть и облегченный (во всех смыслах) вариант – браслеты. Их можно установить даже на закопавшееся колесо (в верхней части). Эффективность ниже, чем у цепей, зато удобно и быстро.

А ручная лебедка поможет без посторонней помощи вытащить автомобиль, даже если он крепко сел на днище. В мегаполисе она вряд ли пригодится, а вот за городом, где дороги чистят реже и менее тщательно, может здорово выручить.