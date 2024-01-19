Автомобиль для советской номенклатуры – ретротест ГАЗ‑3102 40 лет спустя

Такой реакции на ГАЗ 3102 от современных автомобилистов я не ожидал. Водители приветственно сигналят и поднимают большой палец, да и многие пешеходы смотрят на черный седан с интересом. А ведь совсем недавно на такие Волги не реагировали вовсе. А если и реагировали, то с иронией, а то и с презрением. Вот и до такой славы советская номенклатурная Волга дожила…

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Волга в люксе и в законе

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Серийные Волги ГАЗ 3102 появились весной 1982 года. По сравнению с иными событиями этого года старт нового автомобиля, даже такого, стал далеко не главным из них. За пару месяцев до дебюта новой Волги умер главный идеолог СССР, которого шепотом называли «серым кардиналом» – Михаил Суслов, а еще через полгода – Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Советская конструкция, казавшаяся вечной, так или иначе, начала меняться.

На этом фоне Волга для чиновников среднего и немного выше среднего звена выглядела неким символом стабильности и нерушимости основ. Примерно как «Продовольственная программа», принятая на майском пленуме ЦК КПСС. Над ней, в основном, смеялись, а знаком стабильности воспринимали в том смысле, что дефицит еды в магазинах и впредь будет стабильным.

История ГАЗ 3102 началась за десять лет до этого. Еще в начале 70 х годов инженеры и художники Горьковского автозавода посчитали, что Волга ГАЗ 24 уже примелькалась. А ведь еще на стадии проектирования «двадцатьчетверки» задумали ее люксовый вариант – в том числе и для экспорта, о котором тогда говорили всерьез.

В 1973 году изготовили опытный образец ГАЗ 3101. Сохраняя общие размеры ГАЗ 24, люксовая Волга получила новые переднюю часть и корму, прямоугольные фары, новые ручки дверей. Богатая внешняя отделка гармонировала с более нарядным салоном. Машину даже оснастили экспериментальным двигателем V6 (3 литра, 136 л. с.), который пробовали еще на ГАЗ 24–14 – той самой люксовой модификации серийного седана.

Прототип ГАЗ 3101 показали в Москве руководству министерства. Начальству машина очень понравилась, и оно… запретило ею заниматься. И министерству, и заводу хватало текущих забот, да и Заволжский моторный завод категорически отказывался от производства двигателя V6. Только в 1976 году, когда всерьез задумались уже о замене ГАЗ 24, появилась, как говорил главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ Владимир Носаков, «ГАЗ 3102 в законе».

Автомобиль получил заметно переделанные переднюю и заднюю части, прямоугольные фары спереди и большие горизонтальные фонари сзади. В длину, при сохранении колесной базы ГАЗ 24 (2800 мм), автомобиль вырос на 235 мм, поскольку кузов тщательнее, чем прежде, прорабатывали по пассивной безопасности. Машина обрела оригинальные (правда, как выяснилось позднее, не очень удобные) ручки дверей, противотуманные фары под бампером и даже фароомыватели.

Но в СССР для пуска в серийное производство принято было модернизировать и агрегаты. Так появился серийный двигатель ЗМЗ 4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. С этой системой в Горьком возились как минимум лет двадцать. Двигатель с третьим клапаном, под которым и стояла свеча зажигания, оснащали сложным карбюратором К 156.

Мощность выросла с 95 до 102 л. с. На шоссейных скоростях Волга стала экономичней, улучшились и показатели вредных выбросов. Но двигатель был склонен к перегреву, заметно усложнились регулировки карбюратора и зажигания.

Что можно сделать из Волги – чумовой тюнинг 1990-х

К этому мотору даже на заводе относились неоднозначно. А тех, кому предназначали такие Волги – гаражи обкомов, райкомов и гор- и райисполкомов, экономичность волновала меньше всего.

Частникам ГАЗ 3102 не полагался: министерство решило выпускать новый седан не вместо, а вместе с ГАЗ 24. Новая Волга в качестве персонального автомобиля была положена тем, кто уже «перерос» ГАЗ 24, но «не дорос» до Чайки ГАЗ 14.

– Вы что, хотите, чтобы машина, на которой генералы ездят, работала в такси?

Этот риторический вопрос задал заводчанам министерский чиновник. Так судьба ГАЗ 3102 была решена, а машина получила прозвище «генеральской». А еще эту Волгу стали называть «советским Мерседесом» – ни больше, ни меньше!

АТРИБУТ ВЛАСТИ

Предсерийную партию ГАЗ 3102 сделали в 1981 году. Серийное производство вели с 1982 по 2008 год. За это время машины оснащали двигателями рабочим объемом 2,45 л мощностью 102, 95 и 100 л. с., а позднее – и впрысковым мотором в 130 л. с. Сначала коробка передач была 4-ступенчатой, позднее – 5-ступенчатой. Всего изготовили около 160 тысяч автомобилей.

Как много в этом звуке!

Характерный волговский дребезг выхлопа при интенсивном разгоне – саундтрек путешествия в юность. Первый раз мне довелось проехать за рулем ГАЗ 3102 еще в начале 80 х годов: знакомый работал на автобазе ВЦСПС (так назывались советские профсоюзы).

Салон с массивной панелью приборов, еще и обклеенной пленкой под дерево, круглые циферблаты с часами посредине (кстати, действительно похожие на мерседесовские), роскошные, как казалось тогда, кресла с подголовниками, руль с массивной средней частью. Ну правда, почти Mercedes-Benz! В котором в те годы мало кто тогда сидел, тем более ездил.

Куда позднее, уже много поездив на самых разных Волгах, я понял, что кажущиеся изящными подрулевые переключатели неудобны – у них огромные люфты и нечеткая фиксация. А замок зажигания перед правым коленом – вообще смех сквозь слезы.

На ходу «генеральская» Волга в целом такая же, как «штатская». Но с важной оговоркой. Спереди на ГАЗ 3102 стоят дисковые тормоза по лицензии Girling. А усилитель тормозов – вакуумный, заметно более эффективный и надежный, чем прежний гидровакуумный. Аналогичная система уже стояла и на Москвиче 2140. Новые тормоза куда важнее и эффективнее всяких предкамер двигателя.

Довольно скоро после начала производства на часть ГАЗ 3102 стали ставить обычные моторы ЗМЗ 402. Позднее форкамерные моторы и вовсе сняли с производства.

В машине, на которой я возвращаюсь в юность, стоит обычный ЗМЗ 402. Мотор, который после модернизации развивал уже не 95, а 100 л. с., конечно, далеко не гоночный – но гармонирует со столь же неспортивным шасси. Зато переключение передач, как и на всех ранних ГАЗ 24, эталонное: ход рычага короткий, а фиксация четкая.

Этот автомобиль – для спокойной, размеренной, солидной езды. Если с этим смириться, ездить на ГАЗ 3102 вполне можно и сегодня – если не строить из себя гонщика, а из Волги – Mercedes-Benz. А ведь машину и предназначали солидным, неторопливым, как писали тогда – «официальным лицам», озабоченным важными партийно-государственными и хозяйственными вопросами. Им важен простор сзади, удобный диван и хорошая плавность хода. А всё это в ГАЗ 3102 есть. Хотя, к слову, многие советские начальники садились рядом с водителем, демонстрируя эдакий советский демократизм, не противоречивший, кстати, демократическому централизму, записанному в уставе КПСС.

Сила цвета

В первой половине 80 х годов Волга ГАЗ 3102 – признак социального статуса, высокого положения в советской иерархии. И не только пассажира, но и водителя: всякого за руль такого автомобиля не сажали, только опытного и проверенного во всех отношениях.

Волга перестройки: как «демократизировали» ГАЗ-3102

В те времена черная Волга, едущая в левом ряду, даже без всяких спецсигналов, побуждала водителей уступать дорогу. Едет важное лицо из серьезной организации! Кстати, поговаривали, что ГАЗ 3102 особенным гражданам все-таки продавали, но только единичные экземпляры – космонавтам и звездам советской эстрады.

Главным цветом ГАЗ 3102 был, конечно, черный. Поначалу такие машины разбавляли лишь белые и совсем немногочисленные бледно-голубые и бледно-серые. Это потом, в другие уже времена, появились легкомысленные расцветки, даже краски-металлики. Но многие повзрослевшие уже поклонники «генеральской» Волги периода ее расцвета всё равно предпочитали черные машины.

В начале 80 х годов никому и в голову не могло прийти, что всего через несколько лет статусные, недоступные, а от этого еще более желанные автомобили сможет купить любой. Причем, учитывая массу металла, пластика и резины, затраченных на производство автомобиля, – недорого. А еще раньше некоторые элементы, казавшиеся в начале восьмидесятых роскошью, перешли на более демократичный ГАЗ 24-10. Завод к этому всегда стремился, поскольку себестоимость мелкосерийных ГАЗ 3102 была неприлично высока.

Волги ГАЗ 3102 делали до 2008 года. Три с лишним десятилетия в производстве – срок, мягко говоря, внушительный. А с 1976 года, когда ГАЗ 3102 начали готовить к серии, автомобиль пережил аж четыре съезда КПСС: от 25 го до 28 го – последнего, случившегося в 1990 году.