Эксперт рассказал о преимуществах подержанной Kia Rio

— К достоинствам относят неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты. К недостаткам – слабоватую ходовую часть, дешевые материалы салона. Хотя для бюджетных «корейцев» того периода это было нормой.



Официально к нам попадала только Rio с мотором G4EE 1.4 (95 или 97 л.с.). Такой же устанавливали на Hyundai Getz. Агрегат спокойно ходит 300-350 тысяч км, а чугунный блок позволяет нормальный капремонт. Часты жалобы на нестабильную работу – из-за катушек зажигания и загрязнения дросселя. Серьезных недугов не выявлено. Сильный угар масла обычно вызывают маслосъемные колпачки, дубеющие к 150 тысячам км.



Пятиступенчатая МКП не лучшая, в ранних вариантах быстро изнашивались подшипники и шестерни. Но с моторами 1.4 спокойно ходит 200 тысяч км. В целом, ресурс сильно зависит от эксплуатации – например, не забыл ли владелец поменять масло после 120 тысяч км, как того требует производитель. Четырехступенчатый автомат A4AF3 очень надежен и живуч.