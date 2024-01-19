Эксперт рассказал, когда подешевеют китайские машины

Основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев уверен, что в первом квартале этого года китайские машины в России начнут дешеветь.

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По словам эксперта, которого цитирует "Газета.ru", маржа на автомобилях 5-7%, поэтому дилер сильно подвинуться не сможет, чтобы не торговать в убыток.

"Я думаю, что во втором квартале уже начнется ценовая конкуренция со стороны дистрибьюторов", - отмечает Мосеев.

В целом, как добавляет специалист, сейчас уже видно, что автомобилей больше, чем нужно для продажи, и тенденция увеличения "оверстока" наблюдается в течение нескольких месяцев.

Планы на 2024 год у китайских автопроизводителей амбициозны. Только три марки - Changan, Chery и Haval - запланировали реализовать в России в 2024 году почти 600 тысяч автомобилей. Расчет строится прежде всего на росте популярности новых моделей и отложенном спросе. Еще порядка 650 тысяч машин собираются реализовать прочие китайские импортеры поменьше.

Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил о том, что автомобильный рынок РФ на 50% состоит из моделей китайских брендов. По его словам, переизбыток машин на рынке приведет к "войне скидок" и к банкротству дилеров.