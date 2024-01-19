Эксперт рассказал, что делать при падении льда на автомобиль

— Если снег с крыши упал на ваш автомобиль, необходимо обратиться в полицию. Участковый выдаст постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где будут указаны установленные факты, обстоятельства, в том числе, собственник здания.



По закону, собственник здания, помещения должен нести ответственность за содержание своего имущества. Это может быть, например, договор с управляющей компанией на очистку крыши и пр. После оценки ущерба подается заявление в суд: как правило, на собственника и управляющую компанию, а если дом многоквартирный – только на управляющую компанию.



В моей практике был случай, когда управляющая компания пыталась уклониться от выплат, ссылаясь, что автомобиль был неверно припаркован, а у них самих есть договор со сторонней организацией на уборку – но суд встал на сторону пострадавшего. В другом прецеденте был главный банк страны. Сперва отправил нас в суд, а затем пошел на мировую.