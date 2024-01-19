Издательство "За рулем" рассказало, чем опасна установка неоригинальных запчастей

Качество и стабильность работы всех узлов и агрегатов автомобиля могут быть под угрозой, если использовать хотя бы одну деталь с дефектом. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился автоэксперт Сергей Буров.

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Чтобы сохранить работоспособность автомобиля, лучше, по возможности, выбирать только оригинальные запчасти. Например, масляный фильтр низкого качества спровоцирует образование нагара и поломку двигателя. Из-за рулевой тяги с дефектом водитель может потерять управление при первой же выбоине и спровоцировать аварию. Буров советует подготовить список всех комплектующих для ремонта машины, если владелец решил купить запчасти самостоятельно.

«Часто при замене одного элемента к нему нужно установить сопутствующие детали. В оригинальных изделиях большинства производителей уже есть необходимые комплектующие для замены детали. Приобретая аналоги, требуется дополнительно приобрести расходные материалы», — объясняет собеседник издания.

По словам Бурова, зачастую к потере управления автомобилем и последующему ДТП приводит выход из строя электронных компонентов. Поэтому лучше приобрести оригинальные запчасти, невзирая на цену. Многие китайские производители так и не создали систему подбора запчастей в России, подчеркивает Буров.

Описание в каталогах может не совпадать с характеристиками установленного изделия в автомобиле, поэтому нужно самостоятельно сравнивать технические параметры запчастей перед их покупкой и установкой, советует Буров.

«По итогам 2023 года цены на оригиналы в 2,5 раза превысили стоимость аналогов. Если важно сэкономить, но при этом приобрести качественную продукцию, перед покупкой изучите сертификаты на изделие. Оцените состав материалов, из которых сделаны запчасти, и сравните с уже установленными на вашем автомобиле», — советует эксперт.