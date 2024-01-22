Фотоархив: как бутлегеры доставляли алкоголь прямо по льду замерзшей реки в Детройте

С 1920 по 1933 год Детройт стал центром операций по «торговле ромом». Преступные организации переправляли контрабандой большие количества алкоголя через границу.

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Считается, что на долю реки, озера Сент-Клер и реки Сент-Клер приходилось 75% всего контрабандного спиртного, попадавшего в США.

В то время не было ни мостов, ни туннелей под рекой Детройт, поэтому бутлегеры летом перевозили контрабанду на лодках, а зимой использовали автомобили, пересекая реку прямо по толстому льду.

Carakoom

Carakoom

Когда зимой реки и озера замерзали, контрабандисты просто переезжали их или переходили по льду, таща за собой сани, полные виски. Можно было встретить как одиночных контрабандистов, так и караван из 75 автомобилей.