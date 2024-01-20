Эксперты спрогнозировали цены на автомобили в 2024 году

Эксперты считают, что ситуация на автомобильном рынке толкает цены вниз. На дилерских складах уже скопилось порядка 200 тысяч автомобилей, они будут дешеветь, пишет КП.

В 2024 году Китай собирается поставить в РФ 1,2 млн автомобилей, минимум 600 тысяч будет выпущено в самой России. Таким образом, на рынке будут продавать около 2 млн автомобилей.

В итоге предложение превысит спрос, учитывая высокие цены и автокредиты примерно под 30% годовых. Опасаться, что машины серьезно подорожают, в ближайшее время не стоит.

«Такая ситуация приведет к мощным ценовым войнам между дилерами, особенно в начале этого года. И для потребителя будет много интересных предложений», — заявил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, спрос может догнать предложение, люди видят, что уровень китайского автопрома вырос, и «можно найти машины не хуже японских».

Целиков считает, что в 2024 году россияне купят 1,4 млн машин. По оценкам компании «Автодом» в 2024 году будет продано 1,2-1,25 млн автомобилей.