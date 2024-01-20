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Эксперты спрогнозировали цены на автомобили в 2024 году

Эксперты считают, что ситуация на автомобильном рынке толкает цены вниз. На дилерских складах уже скопилось порядка 200 тысяч автомобилей, они будут дешеветь, пишет КП.

Эксперты спрогнозировали цены на автомобили в 2024 году
© ТАСС

В 2024 году Китай собирается поставить в РФ 1,2 млн автомобилей, минимум 600 тысяч будет выпущено в самой России. Таким образом, на рынке будут продавать около 2 млн автомобилей.

В итоге предложение превысит спрос, учитывая высокие цены и автокредиты примерно под 30% годовых. Опасаться, что машины серьезно подорожают, в ближайшее время не стоит.

«Такая ситуация приведет к мощным ценовым войнам между дилерами, особенно в начале этого года. И для потребителя будет много интересных предложений», — заявил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, спрос может догнать предложение, люди видят, что уровень китайского автопрома вырос, и «можно найти машины не хуже японских».

Целиков считает, что в 2024 году россияне купят 1,4 млн машин. По оценкам компании «Автодом» в 2024 году будет продано 1,2-1,25 млн автомобилей.

В начале 2023 года доля новых автомобилей из КНР на российском рынке составляла 36%, а в декабре — уже 61%. Доля российских автомобилей в прошлом году упала с 40 до 30%. На машины из Кореи, Японии, Европы и США пришлось менее 9%.

Автоэксперт
Сергей Целиков
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