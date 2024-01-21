Новый кроссовер Li Auto L6: самый доступный в гамме
В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики «младшей» модели стартапа медиамагната Ли Сяна. Впрочем, ничего нового дизайнеры не продемонстрировали: Li Auto L6 представляет собой уменьшенную копию «семёрки», «восьмёрки» и «девятки». Ближе всего по дизайну именно L7: задний номер остаётся на бампере, а не перепутать кроссоверы можно, если присмотреться к боковинам дверей.
Длина/ширина/высота Li Auto L6 равны соответственно 4925/1960/1735 миллиметрам, колёсная база — 2920 миллиметров. Таким образом, «шестёрка» на 125 мм короче, на 35 мм уже и на 15 мм ниже «семёрки», а разница в расстоянии между осями составляет 85 миллиметров. Снизить цену поможет не только физическое уменьшение габаритов: сэкономят на тяговой батарее. Вместо литий-никель-марганец-кобальтовой установят литий-железо-фосфатную.
В сертификационных документах нет всех характеристик гибридов, но известно, что бензиновый двигатель не поменяется: генератором послужит тот же 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 154 лошадиные силы. Вероятно, по электромоторам «шестёрка» тоже будет унифицирована со «старшими» моделями. Упрощения по опциям не предвидится: для Li Auto L6 заявлен пятиместный салон, однако за доплату можно будет получить автопилот на основе лидара.
По предварительным данным Li Auto L6 будет стоить дешевле 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов), то есть экономия относительно «семёрки» составит около десяти процентов. В 2024 году все семейство кроссоверов Ли Сяна ждёт плановое обновление, но внешность поменяется точечно, а главным новшеством станут другие аккумуляторы.