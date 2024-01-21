Новый кроссовер Li Auto L6: самый доступный в гамме

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики «младшей» модели стартапа медиамагната Ли Сяна. Впрочем, ничего нового дизайнеры не продемонстрировали: Li Auto L6 представляет собой уменьшенную копию «семёрки», «восьмёрки» и «девятки». Ближе всего по дизайну именно L7: задний номер остаётся на бампере, а не перепутать кроссоверы можно, если присмотреться к боковинам дверей.

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Длина/ширина/высота Li Auto L6 равны соответственно 4925/1960/1735 миллиметрам, колёсная база — 2920 миллиметров. Таким образом, «шестёрка» на 125 мм короче, на 35 мм уже и на 15 мм ниже «семёрки», а разница в расстоянии между осями составляет 85 миллиметров. Снизить цену поможет не только физическое уменьшение габаритов: сэкономят на тяговой батарее. Вместо литий-никель-марганец-кобальтовой установят литий-железо-фосфатную.

Минпромторг КНР / Autohome.com.cn

Минпромторг КНР / Autohome.com.cn

В сертификационных документах нет всех характеристик гибридов, но известно, что бензиновый двигатель не поменяется: генератором послужит тот же 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 154 лошадиные силы. Вероятно, по электромоторам «шестёрка» тоже будет унифицирована со «старшими» моделями. Упрощения по опциям не предвидится: для Li Auto L6 заявлен пятиместный салон, однако за доплату можно будет получить автопилот на основе лидара.