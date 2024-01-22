Официальные импортеры продолжают завозить запчасти в Россию и продают их по низкой цене

При попытке узнать, насколько российские продавцы запчастей для европейских автомобилей зависят от курса, Business FM выяснила, что курс евро их волнует не очень сильно. Во-первых, многие везут запчасти для «европейцев» из Китая и скорее следят за курсом юаня, а владелец независимой станции техобслуживания BMW-ICE Иван Холодков и вовсе заявил, что покупает запчасти у официального импортера, и это обходится ему дешевле, чем если бы он сам покупал бы их в Европе просто по курсу:

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Иван Холодков владелец независимой станции техобслуживания BMW-ICE «На данный момент даже в пересчете получается, что здесь запчасти дешевле в розницу стоят, чем в Европе, также в опте, вот такая история. Есть импортер, представительство BMW в России, который ввозит для самого себя запчасти, это дочерняя компания BMW, соответственно, она ввозит запасные части и реализует их через дилерскую сеть. И определяет здесь и оптовую стоимость для меня, и розничную стоимость для дилерских центров. И вот эта стоимость сильно снизилась за последний, наверное, год, специально, чтобы побороть параллельный импорт. Она не привязана к курсу евро, и она всегда получается ниже, выгоднее для меня, чем везти со стороны».

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Business FM решила опросить официальных дилеров, работающих с европейскими автомобилями, так ли это и как это возможно? Вот что заявил директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев:

Сергей Плетнев директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом»

«BMW строго придерживается всех правил и санкций, которые действуют в отношении нашей страны, и завозит те запасные части, которые Евросоюз разрешает завозить. В данном случае они являются примером для многих других импортеров, потому что их ассортимент запасных частей, которые доступны сегодня на центральном складе BMW, самый большой по сравнению с другими бывшими импортерами. Наверное, примерно 50-55% от существующего ранее ассортимента. До сих пор поставляются все запчасти, которые дешевле 300 евро и которые на автомобили дешевле 50 тысяч евро. Это достаточно большой ассортимент запасных частей, и, повторюсь, в данном случае BMW здесь с огромным отрывом впереди других импортеров».

Что касается ценообразования, то комментарий тут был более общим. Оно зависит от рыночных факторов: спрос, курс, логистика. Но спецусловия и спецтарифы тоже имеют место. В зависимости от того, какая прямо сейчас стоит цель… В компании «Мерседес-Бенц Рус» подумали и вообще не стали комментировать тему поставок запчастей официальным импортером. А представители дилера Audi из компании «Авилон» от комментариев не отказывались, но за два дня так не смогли предоставить человека, который смог бы ответить на вопросы по теме.

Тогда Business FM решила проверить официальных дилеров разных брендов по самой больной теме — ключи от относительно новых машин. Под видом клиента. По легенде водитель потерял ключ и не помнит, где лежит второй. Можно ли с этим что-то придумать?

Звонок официальному дилеру Mercedes:

— Пока ничего нельзя сделать. Мы предлагаем записаться на блокировку ключа, чтобы никто не смог воспользоваться, если вдруг кто-то, помимо вас, найдет ключ. Заказать новые ключи пока нельзя, эта функция сейчас недоступна.



— Именно с ключами так дела обстоят?



— Все детали DRT. Противоугонные системы, детали, которые к ним относятся, — их пока заказывать возможности нет.



— А понятно, когда это можно будет сделать?



— Нет, конечно. С заводом прервалась вся связь, это же заказывается через завод, подключается, дается доступ, смотрятся шины на машине, это все только через их онлайн-доступ. У нас ни у кого такого доступа пока нет.

Официальный дилер Volkswagen:

— Заказать ключи, к сожалению, у нас на данный момент нельзя. Вам нужно где-то их приобрести будет самостоятельно. По поводу прописки, это уже непосредственно нужно будет делать, когда будут ключи. Там нужен доступ к серверу, у нас он то есть, то нет. Прописать ключи, в принципе, возможно. 5 тысяч по стоимости будет прописать ключ. Но болванку мы заказать не можем.

Дилер Audi:

«На данный момент с ключами все трагично. Официально их заказать никак не получится. Импортер отменил все заказы и новые не принимает. Это вам если обращаться, то к неофициалам, кто занимается вскрытием или чем-нибудь таким подобным, изготовлением болванок. Но официально заказать никак не получится».

Дилер BMW:

— На данный момент получение заказа через импортера невозможно. Это уже около года.



— А непонятно, когда будет возможно?



— Ну пока, на данный момент, никогда.