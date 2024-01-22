Владельцы Tesla Cybertruck рассказали о разочарованиях от пикапа

Портал InsideEVs познакомился с профильным форумом и выяснил, уже есть электромобиль, который проехал десять тысяч миль (более 16 тысяч километров)! Пользователи Tesla Cybertruck поделились отзывами о повседневной эксплуатации суперпикапа. Разочарований два: скорость зарядки от обычных «суперчарджеров» и запас хода, который существенно меньше заявленного.

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У владельца, проехавшего десять тысяч миль, версия AWD с двумя электродвигателями пиковой мощностью 600 лошадиных сил. Автопроизводитель заявил запас хода до 547 километров, но в реальности с полностью заряженной батареей удавалось проехать не более 331 километра. Средняя автономность Tesla Cybertruck составляет 264-334 километра: почти вдвое меньше задекларированных 515-547 километров.

Есть вопросы и к скорости зарядки. На «суперчарджерах» старой линейки V2 процесс может занять два часа, что не понравилось клиентам. И даже с новыми зарядками V3 на пополнение заряда до 70 процентов уйдёт больше часа. У суперпикапа с пробегом десять тысяч миль выявлен всего один «глюк» медиасистемы, который за полтора часа устранил дилер. А вот герметичность кузова могла быть лучше: грузовая платформа не является водонепроницаемой, а внутри скапливается пыль.