Автоэксперт рассказал, нужна ли промывка двигателя при замене масла

Промывать двигатель перед заменой масла или нет? Споры об этом не утихают уже много лет. Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете" о том, нужна ли эта процедура в принципе.

© Российская газета

"Несколько десятилетий назад промывка двигателя после сливания масла и заливки нового, особенно, если вид смазочной жидкости менялся, была необходима. Дело в том, что около 15% остатков после работы масла - микропыль, несгоревшие частицы бензина или дизеля, и другие продукты амортизации, - оставались на двигателе. Кроме того, тогда моторные масла содержали совсем небольшое количество очищающих присадок в составе, поэтому очищать мотор при замене масла приходилось регулярно.

Современные моторные масла, особенно синтетические от проверенных производителей, отличаются еще и хорошими очищающими свойствами, поэтому дополнительная промывка мотора не требуется.

Прочищать двигатель имеет смысл, если происходит замена минерального моторного масла на полусинтетическое или синтетическое, так как от первого вида масла остается тягучая пленка, по консистенции похожая на лак, которая снизит свойства "синтетики". Также промывка нужна после любого ремонта двигателя или после покупки автомобиля с пробегом без информации о залитом моторном масле", - отметил специалист.