Немецкий автоклуб оценил запас хода китайских электрокаров зимой

Эксперты ADAC испытали при минус семи градусах по Цельсию целую плеяду автомобилей без ДВС. Специалисты хотели узнать, насколько возрастает энергопотребление в мороз и способны ли салоны прогреться до комфортной температуры. Результаты оказались неутешительны: зимой расход энергии вырастает в полтора-два раза, и в некоторых электрокарах будет прохладно.

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В тесте приняли участие Audi Q4 e-tron 50, Cupra Born, Dacia Spring 45, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, Renault Kangoo E-Tech Electric и Megane E-Tech Electric EV60, Tesla Model 3 и Model S, а также Volkswagen ID.5. Китайских электрокаров большинство: BYD Atto 3, MG5 Maximum Range, Nio ET7, Ora Funky Cat и Xpeng G9. Автомобили из Поднебесной показали себя достойно.

По критерию наименьшей разницы в энергопотреблении при температурах +23°С и -7°С лучшими оказались BYD Atto 3, Dacia Spring, а третье место разделили Ora Funky Cat и Audi Q4 e-tron. Расход электроэнергии вырос на 38, 39 и 46 процентов соответственно. На другом полюсе Renault Kangoo E-Tech Electric и Volkswagen ID.5: в мороз они стали вдвое «прожорливее»!

Лидерство BYD Atto 3 омрачил тот факт, что в салоне китайского электромобиля холоднее всего. Температура отказалась подниматься выше +16,6 °C. Немногим темплее в Renault Kangoo E-Tech Electric (+16,9 °C), также прохладно в кроссовере Xpeng G9 — максимум +19,0 °C.