Эксперты рассказали о динамике цен на автомобили с пробегом в Москве

Автомобили с пробегом в Москве продолжают расти в цене. Стоимость некоторых моделей увеличилась на 25%.

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Эксперты отмечают, что самые бюджетные на вторичном рынке седаны и паркетники дорожали в 2023 году активнее всего. Рекорд по динамике стоимости установила российская модель Lada Granta, которая стала дороже на 26%. Кроме того, на четверть выросла цена у Renault Logan. Модель Renault Duster с пробегом подорожала на 24%.

По итогам прошлого года не удалось найти ни одной модели, которая бы не прибавила в цене. Кроме того, ни один автомобиль на вторичном рынке не сумел сохранить прежнюю стоимость. У транспортных средств прибавка в цене оказалась выше уровня инфляции, который в 2023 году достиг отметки 7.42%.

Lada Granta в 2023 году подорожала на вторичном рынке сразу на 500 тысяч рублей. Сейчас ее средняя стоимость составляет 934 тысячи рублей. Даже новый автомобиль предлагается дешевле с учетом кидок от производителя. Напомним, что осенью прошлого года компания “АвтоВАЗ” запустила новую программу реализации Lada Granta по рекомендованной цене - 699 тысяч рублей.

Заметно подорожали на рынке и модели марки Renault – Logan и Duster. Такие автомобили уже не реализуются в России официально. Средняя стоимость Logan с пробегом сейчас составляет 1.1 млн рублей. Данный показатель оказался на 25% больше, чем в предыдущий отчетный период. Duster оценивается почти в 2 млн рублей.