Как отличить внедорожник от паркетника: 7 важных критериев

Эксперт Алексей Ревин перечислил все признаки настоящего внедорожника

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В современном мире тренд на внедорожники привел к тому, что почти все кроссоверы стараются маскироваться под настоящих «проходимцев». Эксперт журнала «За рулем» рассказал, как можно отличить настоящий внедорожник от его подобий.

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Комментарий специалиста

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Для нашей страны внедорожники актуальны: территории огромны, а дорожная сеть развита слабо. Да что там говорить, если у нас до сих пор полно грунтовых дорог, по которым после дождя можно проехать только на внедорожнике!

Рама

В условиях пересеченной местности нагрузки на автомобиль столь велики, что ни один несущий кузов не справится — подобная эксплуатация приведет к деформации и регулярным трещинам в стеклах. Только стальная рама способна обеспечить необходимую прочность и жесткость. При этом легкий кузов, установленный на раме через резиновые подушки, сохранит необходимый ресурс.

Полный привод

Все четыре колеса должны быть ведущими. Этот принцип закодирован в колесной формуле 4x4. Он мгновенно исключает «недоприводные» кроссоверы и пикапы с достаточно суровой конструкцией, но приводом только на заднюю ось.

Раздатка

Привода на все четыре колеса недостаточно. Настоящему внедорожнику нужна возможность повышения крутящего момента после коробки передач. Для этого и предназначена раздаточная коробка, у которой две ступени: одна — для движения по дорогам, другая, пониженная приблизительно в два раза, – для «джипования». Важно, чтобы раздаточная коробка также предоставляла возможность блокировки или «жесткого» подключения обеих осей.

Мотор и коробка

Идеальная комбинация для настоящего внедорожника — дизельный двигатель и механическая коробка передач. Несмотря на то, что существуют и мощные бензиновые моторы V8 и коробки-автоматы с отличными характеристиками, дизель с механикой позволит выбраться из грязевого или снежного плена враскачку.

Блокировки

Для обеспечения проходимости на слабых грунтах необходима блокировка между правым и левым колесом обеих осей. Это может быть дифференциал повышенного трения или жесткая, управляемая водителем блокировка, последний вариант предпочтителен.

Мосты

Применение жестких зависимых балок на обеих осях может негативно сказаться на управляемости автомобиля. Зато такие мосты наиболее прочны, долговечны и обеспечивают максимально возможную проходимость.

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