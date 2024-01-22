Эксперты нашли самые дешевые кроссоверы и внедорожники производства России

Россияне все чаще предпочитают седанам кроссоверы и внедорожники. Эксперты составили топ-5 отечественных моделей SUV по бюджетным ценам.

Лидером рейтинга самых дешевых кроссоверов и внедорожников отечественных марок стала Lada Niva Legend. О ее популярности у населения говорит тот факт, что на АВТОВАЗе решили увеличить объемы производства. В настоящее время классическая Нива в трехдверном варианте 2023 года доступна за 829 900 рублей, а в версии 2024 модельного года, с ABS, EBD и мотором класса Евро-5, — за 929 900 рублей.Lada Niva Legend оснащена атмосферным двигателем объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. В базе в числе прочего— электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 16-дюймовые стальные колесные диски.

Видео дня

Еще одним бюджетным внедорожником АВТОВАЗа является Lada Niva Travel по цене от 1,198 млн рублей за базовую комплектацию 2023 модельного года. За аналогичный вариант 2024 года — 1,217 млн рублей. У такого автомобиля ABS, EBD, более экологичный двигатель класса Евро-5 мощностью 80 л.с., он сопряжен с пятиступенчатой МКПП, привод — полный.

У Lada Niva Travel в базовой комплектации заявлены: электростеклоподъемники, аудиоподготовка, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.

Lada Niva Legend оснащена атмосферным двигателем объемом 1,7 л мощностью 83 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом. В базе в числе прочего— электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 16-дюймовые стальные колесные диски.

Еще одним бюджетным внедорожником АВТОВАЗа является Lada Niva Travel по цене от 1,198 млн рублей за базовую комплектацию 2023 модельного года. За аналогичный вариант 2024 года — 1,217 млн рублей. У такого автомобиля ABS, EBD, более экологичный двигатель класса Евро-5 мощностью 80 л.с., он сопряжен с пятиступенчатой МКПП, привод — полный.

У Lada Niva Travel в базовой комплектации заявлены: электростеклоподъемники, аудиоподготовка, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.

Внедорожник Ульяновского автозавода УАЗ Хантер является одним из самых ликвидных автомобилей на российском рынке. В настоящее время он продается в единственной комплектации Base Fleet по цене 1,39 млн рублей за модель 2023 года. Немного дороже обойдется машина 2024 года выпуска — 1,425 млн рублей. Силовой агрегат состоит из бензинового двигателя Евро-0 мощностью 112 л.с., он работает в паре с пятиступенчатой МКПП, полный привод.

УАЗ Патриот 2023 года в комплектации Base Икар продается за 1,58 млн рублей. Под капотом у него двигатель стандарта Евро-2, объемом 2,7 л мощностью 150 л.с., работающий с пятиступенчатой механикой и полным приводом. За двигатель класса Евро-5 придется доплатить 20 тысяч рублей.

Цена за аналогичный внедорожник 2024 года в «базе» стартует от 1,63 млн, у него двигатель Евро-2. Модель с мотором Евро-5 будет дороже на 20 тысяч рублей. В базовой комплектации в числе прочего значатся: теплопоглощаюшие стекла, системы ABS и EBD, электростеклоподъемники, аудиподготовка, 16-дюймовые стальные колесные диски и полноразмерное запасное колесо.