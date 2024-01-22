Эксперт объяснил причины падения стоимости авто из-за неправильной очистки от снега

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал об ошибках при неправильной очистке от снега, которые могут повлиять на стоимость машины.

© Российская газета

По словам эксперта, которого цитирует радио "Sputnik", это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие.

Особенно глубокие царапины будут оставаться даже после полировки, отмечает специалист. Шапарин отмечает, что такие варварские методы просто бьют по карману тех, кто их применяет.

Эксперт добавляет, что еще одна ошибка - пытаться отогреть машину горячей водой. Лучше всего, говорит Шапарин, для избавления от наледи использовать электрообогрев лобового стекла при его наличии.

Ранее автоэксперт Никита Гудков заявил, что пока нет никаких достоверных статистических данных о том, что китайские машины ломаются на морозе чаще или как-то особенно.