Эксперт «За рулем» объяснил главную особенность фирменных моторных масел

— На самом деле выбирать масло, одноименное с вашим автомобилем, есть смысл разве что на фирменном сервисе того же Мерседеса и при наличии лишних денег. Единственный плюс такого приобретения – не нужно ни о чем задумываться. Но в магазине, да еще в нынешнее время, этого делать не стоит.



Автопроизводители действительно сами не производят моторных масел – поставщик «оригинального моторного масла» определяется по результатам тендера, в техническом задании к которому указываются минимальные требования к маслу, после чего нефтеперерабатывающие компании предлагают соответствующие продукты. Победителем тендера становится та компания, которая предложит наиболее низкую цену. Это масло и становится оригинальным – его заливают в фирменную канистру и продают втридорога.



От оригинального моторного масла двигателю хуже не станет, но и лучше – тоже. А подделывают мерседесовские, тойотовские, хондовские и прочие подобные масла значительно чаще, чем, например, сравнительно малоизвестные в России европейские и американские продукты. Так что, выбор очевиден.



Эксперт замечает, что нынешняя ситуация сама подсказывает верный выбор моторного масла: во главу угла ставим не громкий бренд, а технические требования от автопроизводителя! Остальные мифы о моторном масле «За рулем» исследует в новой статье.