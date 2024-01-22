Американец создал потрясающий Porsche 993 Spyder своими руками

Купить Singer — это хорошее вложение денег, но сделать свой собственный уникальный спайдер из Porsche 911 — это, конечно, еще более эпично.

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Версий Porsche 911 настолько много, что придумать что-то новое на эту тему уже вряд ли возможно. И все же Кипп Лассеттер из Скоттсдейла, штат Аризона, похоже, добился успеха. На основе Porsche 993 он создал нечто совершенно новое и в то же время сразу узнаваемое как Porsche. Хорошая работа.

Все становится еще лучше, если прочитать, что у автомобиля нет общих кузовных элементов с Porsche 993, кроме передних крыльев. Сам Кипп, судя по всему, неплохо разбирается в листовом металле, ведь все новые детали он изготовил своими руками. Проект стартовал в 2020 году.

Carakoom

Кипп описывает 993 как «Cafe Racer» и «Spyder» в духе Porsche 550. Porsche, конечно, построил много спидстеров на базе 911, в том числе на базе 993. Но этот Spyder явно более экстремальный: у него нет крыши, а лобовое стекло стало намного ниже.

Задний бампер с пронзительными выхлопными трубами также сделан специально для этого автомобиля. То же самое касается и колёсных дисков: они кованые в стиле ретро с центральной колесной гайкой. Их размер составляет 18 дюймов, что еще раз показывает, что размер не всегда имеет значение.

Carakoom

По технике он остается близким к оригиналу, хотя двигатель автомобиля-донора (кабриолета 993 1995 года) модернизирован и выдаёт теперь 350 л.с. Более чем достаточно для веса около 1000 килограмм.

Также приятно, что Кипп просто хочет оставить машину себе. У него нет планов продавать или делать больше копий. Хотя можно предположить, что к автомобилю будет интерес со стороны состоятельных клиентов.