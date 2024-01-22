Автолюбителям рассказали, как избежать агрессии на дорогах

«В случае, когда вас пытаются сдвинуть с трассы, можно уступить им дорогу, чтобы не провоцировать конфликт. Если вы в себе уверены, можете попробовать скинуть его с хвоста, нажав на педаль тормоза. При этом нужно быть готовым, что человек рано или поздно пойдет на обгон и может сделать то же самое», — подчеркнул Сажин.