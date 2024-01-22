Автоэксперт сообщил, что цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска снизятся

В первом квартале 2024 года крупные дилеры в России могут снизить цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска, потому что к концу прошлого года на рынке образовался большой запас нераспроданных машин. Об этом RuNews24 рассказал эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов.

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Он пояснил, что это позволит поддержать спрос на рынке. Китайские автомобильные бренды, по его словам, могут снизить цены путем использования прямых или косвенных компенсаций от своего правительства, дилеры — принести в жертву маржу (разницу между ценой и себестоимостью. — Прим. ред.) в обмен на бонусы от дистрибьютора.

«По такой схеме, например, уже работают дилеры Chery. В остальном никаких предпосылок к снижению рекомендованных розничных цен в 2024 году нет. Помимо этого, в 2024 году еще больше увеличится средний срок владения автомобилем. Часть покупателей, лишенная возможности приобрести новый автомобиль нероссийского производства, переориентируется на рынок подержанных машин», — добавил Арбузов.