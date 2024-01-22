Эксперт "За рулем" прошелся по истории болезни подержанных Volvo XC90

Volvo XC90 первого поколения выпускался с 2002 по 2014 года и прошёл через два рестайлинга. Автомобиль считается надёжным внедорожником, но и он оказался не без слабых мест.

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Среди достоинств эксперт выделил надёжность и комфорт, высокую стойкость к коррозии, клиренс 218 мм, вместительный багажник объёмом 600 литров и безопасность. Если что-то сломалось, то придётся отдать больше деньги как за запчасти, так и за ремонтные работы.

Большинство предложений на вторичке - относительно удачные варианты. У бензинового мотора 2,5 литра (210 л.с.) до модернизации в 2012 году было много слабых мест: блок фазорегуляторов, водяная помпа, термостат, быстро забивалась система вентиляции картера и развивался угар масла, пишет "За рулём".

Самым верным выбором назвали "атмосферник" 3.2 (238 л. с.), но нужно обратить внимание на цепной привод ГРМ, у которого изнашиваются шестерни и подшипники. Также стоит быть готовым к огромному расходу топлива - до 25 литров на 100 км в условиях города. Если это не проблема, то можно взять и с топовым V8 4.4 (315 л.с.), правда, он может привить головную боль течами, износом подшипника балансирного вала, быстро выходящими из строя опорами. Плюс обслуживание такого агрегата довольно трудоёмкое.

Дизель 2.4 (185 и 200 л.с.) страдает от выхода из строя топливной аппаратуры, заклинивания вихревых заслонок, поломок актуатора турбины, вышибания прокладки ГБЦ.

Нежелательно выбирать четырехступенчатый автомат GM 4T65E, но он сейчас крайне редок. Остальные трансмиссии достаточно живучи при правильной эксплуатации и современном обслуживании.

Другие слабые места: рулевые тяги, быстро выходящие из строя в силу массы авто тормозные колодки и диски, блок управления муфтой полного привода, генератор, который быстро загрязняется из-за неудачного расположения, ступичные подшипники, опционные амортизаторы Nivomat.