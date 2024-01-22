Энтузиаст построил трехколесный вездеход из половины ВАЗ-2110

Yotube-канал «Не Тормози» показал необычный ВАЗ-2110, превращённый в трёхколёсный внедороожник., очень напоминающий первые Морганы, но, конечно, все гораздо более спартански и просто.

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Кузов седана разрезали пополам, оставив лишь переднюю часть, а сзади прикрепили самодельную раму с широким центральным колесом. Тормоза и тяга остались только на передней оси. Ведущими также являются передние колёса: привода на задне колесо нет.

Конечно, на дороги общего пользования на автомобиле нельзя выезжать, но на бездорожье он показал себя неожиданно хорошо, часто проезжая там, где не могут пробраться современные внедорожники.