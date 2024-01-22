Автоэксперт заявил, что больше всего непроданных машин скопилось у Chery

Основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев рассказал о том, что на фоне высоких планов продаж автомобилей в России на 2024 год, сформированных китайскими компаниями, наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у Chery.

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При этом, по словам эксперта, которого цитирует "Газета.ru", ситуация со стоками различается по регионам, и есть регионы, где у Chery со стоками все нормально, а у Geely или Exeed наблюдается превышение нормальных показателей запаса автомобилей.

Мосеев также добавил, что нормальным является запас автомобилей на 1-1,5 месяца продаж, приемлемым - на 2 месяца.

Ранее, напомним, сообщалось, что китайские автопроизводители, похоже, переоценили свои силы в России. При полном отсутствии конкурентов они рассчитывали, что смогут продавать здесь как можно больше машин по максимально высоким ценам. Однако последний фактор, похоже, нарушил им все планы.

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин не так давно заявил, что сейчас в России представлено около 60 китайских брендов. Если планы китайских брендов не будут скорректированы, то на рынке в 2024 году окажутся "лишними" около 500 тысяч машин (с учетом оптимистичного сценария РОАД).

В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов оказались максимальными с начала 2022 года. Сложившаяся ситуация продлится несколько месяцев и будет вынуждать дилеров предлагать скидки покупателям, отмечают эксперты.