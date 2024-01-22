«Авторевю» проанализировало ситуацию с гарантией и наличием запчастей на китайские автомобили в России. Исследование было проведено на основе рейтинг-теста издания.

Всего в анализе приняли участие семь китайских автомобилей: Omoda, Tank, Voyah, Jetour, Geely, Changan и Exeed.

В вопросе гарантий результаты оказались удивительными. Omoda и Tank предлагают три года или 100 и 150 тысяч километров пробега соответственно, Voyah, Jetour, Geely и Changan — пять лет или 100-150 тысяч километров, а Exeed — семь лет или 200 тысяч километров. Также у этих автомобилей есть гарантии не только на такие детали, как амортизаторы, но и расходные материалы, на которые обычно автопроизводители их не дают.

«Возьмем для примера тормозные колодки. Гарантия на них имеется у всех участников рейтинг-теста. У марок Geely, Changan и Jetour она самая непродолжительная — три месяца или пять тысяч километров. Тот же пробег, но на протяжении пяти месяцев отводит Omoda и в течение полугода — Tank. У моделей Voyah — 7500 километров или те же полгода. А больше всех и здесь расщедрился Exeed, наделив колодки полугодовой гарантией аж на 20 тысяч километров пробега», — отметили в «Авторевю».

Что же касается наличия запчастей на китайские автомобили, то здесь все оказалось не так радужно. Для проверки издание взяло «аварийный» набор крупных деталей — облицовку бампера, переднее крыло, фару и капот. Первая проблема в поиске запчастей на китайские автомобили заключается в отсутствии свободного доступа к полноценным каталогам и скудном выборе деталей-заменителей, поэтому «Авторевю» отправило соответствующие запросы дилерам. Однако никто из них не смог в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию, на обработку запроса им требовалось от часа до целых суток. Сами дилеры объяснили это проблемами с большими номенклатурами деталей, которые имеют разные модификации по месяцам выпуска, и самим каталогами, представляющими собой бесконечные текстовые таблицы.

Удивили и цены на запчасти. В частности, только капот для кроссовера Jetour Dashing выйдет владельцам в 80 тысяч рублей или по цене «аварийного» набора для Lada Vesta. При этом это самая доступная сумма среди всех китайских автомобилей. В общей сложности за весь набор для Jetour Dashing придется отдать 237 тысяч рублей, а ждать детали потребуется от двух недель до двух месяцев, поскольку привозят их только под заказ. Аналогичная ситуация с Changan Uni-V и Geely Monjaro.

Получше обстановка с наличием деталей у Voyah, их ждать не придется, однако заплатить за них придется значительно больше, поскольку только одна фара на Free и Dream обойдется владельцам дороже, чем весь «аварийный» набор на Jetour Dashing.