В Тюмени снизились цены на подержанные машины

«В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Поэтому мы видим, что в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — сообщил Алексей Чемагин.

Собеседник агентства добавляет, что если власти введут новые ограничения на импорт или начнется ослабление рубля, то цены могут пойти вверх, но повышение будет не таким агрессивным, как в 2023 году. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом в Тюмени варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.