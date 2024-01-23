Автоэксперт объяснил, почему не нужно переплачивать за "улучшенные" сорта бензина

"Каждый двигатель рассчитан под работу на определенном виде топлива. И если в ДВС, который заточен под АИ-92, налить АИ-98, то заметных улучшений не будет заметно, а вот затраты увеличатся и появятся риски преждевременного ремонта агрегата.



Рекомендации по выбору бензина для конкретной марки и модели автомобиля указываются в инструкции по эксплуатации (их, как правило, легко найти в интернете). Часто рекомендуемую маркировку указывают на оборотной стороне лючка бензобака.

Конструкторы продумывают двигатели в соответствие с характеристиками бензина, поэтому воспламенение быстрее или позже, в любом случае, негативно отразится на агрегате. В случае, если топливо будет соответствовать рекомендациям автоконцерна, вы сохраните мотор в исправном состоянии на долгие годы и многие километры.



Фирменный бензин, который есть на многих АЗС, действительно чуть чище и чуть эффективнее. По сути, это то же обычное горючее, только с пакетом моющих присадок.



Но чаще всего это 3-5% улучшений по сравнению с обычным топливом, то есть обычный автолюбитель практически не заметит изменений. Возможно иногда, когда водители замечают резкое улучшение работы двигателя, срабатывает эффект плацебо.



На мой взгляд, только если постоянно использовать фирменные сорта бензина, то в двигателе будет меньше отложений. Хотя на это будут влиять и другие факторы: частота замены масла и его качества, стиля вождения и т.д. Поэтому совершенно не обязательно, что на состояние мотора повлиял именно "супер"-бензин.



При выборе бензина главное - нужно быть уверенным в его качестве. Это даже важнее, чем выбор брендовых вариантов топлива. Например, зачастую на несетевых и мелких АЗС топливо с высоким октановым числом - это более дешевое топливо с присадками.



Сам я, например, заправляюсь обычным бензином, который соответствует рекомендациям автопроизводителя, но только на сетевой АЗС", - отметил специалист.