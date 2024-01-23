По статистике средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла за год на 30%

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Cредняя цена на подержанные автомобили в Новосибирской области в течение 2023 года выросла на треть. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками портала Авто.ру Бизнес.

Специалисты изучили объявления о продаже авто за 12 месяцев, их количество, срок размещения и динамику цен и пришли к выводу, что средняя цена машины на «вторичке» в регионе выросла на 30% – с 1 308 000 в январе до 1 694 000 рублей в декабре 2023 года.

При этом, как заметили аналитики, покупатели стали чаще отдавать предпочтение частными продавцам, а не автодилерам. Если в начале года средний срок публикаций с объявлениями о продаже был примерно одинаковым, то с февраля сроки разошлись и до конца года уже не сходились. В декабре прошлого года у частных продавцов покупали машины, в среднем, на 15 дней раньше.

Что касается самых продаваемых автомобилей в Новосибирской области, то по этому показателю лидирует Nissan Note. Эта модель находит нового владельца, в среднем, за 53 дня при средней стоимости в 1 103 000 рублей.

Второе место занимает Honda Stepwgn. Средняя стоимость этого минивэна составляет 1 854 000 рублей. «Бронза» досталась Lada Granta по средней цене 517 000 рублей. Далее следуют Hyundai Solaris (1 028 000 рублей) и Toyota Camry (2 511 000 рублей).