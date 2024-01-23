Разобраны плюсы и минусы нового кроссовера Geely Atlas

Компания Geely привезла в Россию кроссовер Atlas нового поколения, который не станет заменой модели Atlas Pro, а будет продавать у нас параллельно с ней. При этом у "Прошки" есть несколько очевидных преимуществ: более низкая стартовая цена и наличие полного привода.

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С генами Volvo

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Спустя год после дебюта в Китае кроссовер Geely Atlas второго поколения добрался и до нашего рынка. По сравнению с предшественником новинка заметно прибавила в габаритах и перебралась на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, которая лежит также в основе знакомых россиянам моделей Tugella и Monjaro. На российском рынке автомобиль будет доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа и передним приводом.

Внешний вид нового "Атласа" отличают массивная решетка радиатора с трехмерными гранями, а также полностью светодиодная двухуровневая оптика. Кроме этого, кроссовер получил рейлинги и большую панорамную крышу с люком.

Новинка уже начала появляться в шоу-румах российских дилеров и в ближайшее время поступит в продажу. На выбор покупателей будет предложено три комплектации: Luxury (3 млн 194 тыс. 990 руб.), Flagship (3 млн 394 тыс. 990 руб.). и Flagship Sport (3 млн 494 тыс. 990 руб.).

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, наиболее востребованной станет средняя комплектация - Flagship. Ее отличия от Luxury заключаются в наличии дисплея, проецирующего информацию о процессе движения на лобовое стекло, аудиосистемы с 11 динамиками, системы вентиляции передних сидений, что очень удобно в жаркое время года, а также электропривода багажной двери.

"При этом комплектация включает в себя весь перечень опций безопасности и комфорта стартовой версии Luxury, такие как адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, ассистенты водителя для предотвращения фронтальных столкновений, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков. А вот отличия Flagship Sport от средней комплектации незначительны - двухцветная окраска кузова, подсветка на эмблеме Geely впереди автомобиля и дополнительные диоды на радиаторной решетке", - отмечает эксперт.

Как говорит руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, основными конкурентами нового Geely Atlas станут другие компактные кроссоверы с ценой в районе 3 млн рублей. Среди них можно отметить модели Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Dargo, Changan Uni-T, Exeed LX. По функциональному оснащению новинка не уступает конкурентам, но в качестве минуса можно указать отсутствие полного привода.

Война поколений

Между тем, новый Geely Atlas будет представлен на российском рынке параллельно с моделью Atlas Pro, которая появилась у нас еще в сентябре 2021 года. Изначально "Прошка" предлагалась только с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. с передним и полным приводом, включая модификации с системой мягкого гибрида 48V EMS. А в июне 2023-го моторную гамму модели пополнил 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Стоимость Geely Atlas Pro на сегодняшний день составляет от 2 млн 763 тыс. 990 рублей до 3 млн 393 тыс. 990 рублей, в зависимости от комплектации и силового агрегата.

"Между Atlas Pro и новым Atlas существует заметная разница. Несмотря на пересечение в ценах, Atlas Pro предлагает полный привод, чего пока не может предложить Atlas нового поколения. А начальные комплектации кроссовера версии Pro заметно дешевле нового поколения Atlas. Поэтому у моделей будут разные группы покупателей. Этот фактор позволит им совместно существовать на рынке какое-то время. Благодаря более низкой цене Geely Atlas Pro, скорее всего, будет пользоваться большим спросом", - комментирует Александр Ковалев.